今日，洛阳警方开展养犬专项治理集中行动

今日，洛阳市公安局开展养犬专项治理集中行动。当晚，全市公安机关组织警力进社区、进广场、进公园，本着严管重罚的原则，重点治理饲养大型犬、烈性犬、无证养犬、不按规定时间遛犬、遛犬不拴链、犬只随地便溺等问题。

今日，洛阳市公安局开展养犬专项治理集中行动。当晚，全市公安机关组织警力进社区、进广场、进公园，本着严管重罚的原则，重点治理饲养大型犬、烈性犬、无证养犬、不按规定时间遛犬、遛犬不拴链、犬只随地便溺等问题。 洛浦公园巡逻 今日，洛阳市公安局开展养犬专项治理集中行动。当晚，全市公安机关组织警力进社区、进广场、进公园，本着严管重罚的原则，重点治理饲养大型犬、烈性犬、无证养犬、不按规定时间遛犬、遛犬不拴链、犬只随地便溺等问题。 下一步，洛阳警方将强化宣传，引导养犬者严格依法养犬、文明养犬，并积极构造常态化管理机制，动员社区管理人员积极参与到养犬管理工作中，及时解决养犬管理工作中的突出问题，促进“依法文明养犬”理念深入人心。 给市民讲解养犬政策 警方提醒，养犬人携犬出户，必须遵守下列规定： 不得携犬进入公园、广场、风景区、公共绿地、市场、商场、饭店、学校、医院、影剧院、展览馆、火(汽)车站等公共场所。 携犬出户时间为每日20时至次日7时。 犬只在户外排泄粪便的，携犬人应当立即清除。 携犬乘坐电梯或者上下楼梯的，应当将犬只装入犬袋、犬笼，怀抱或者戴嘴罩，并避开人流高峰时间。 携犬出户应当携带《养犬登记证》，为犬只束犬链，犬链长度不得超过1.5米。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 任双波 记者 李卫超/图）