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胆大心细！洛阳饲养员为河马刷牙 特制牙刷1米多长

河马乖乖地长开大嘴，享受饲养员用特制的“牙刷”为它提供刷牙服务

　　从小到大，每天早晚我们都得刷牙，这样才能够保护好牙齿。可你知道吗？河马也要刷牙，给这样一个庞然大物刷牙并不是一件容易事。

　　今日，洛阳王城动物园就为河马刷了牙。只见他们拿出苹果、胡萝卜投喂给河马，河马立刻张大了嘴巴，迫不及待地咀嚼起美食来。

　　趁着河马刚吃完食物，心情尚佳，饲养员拿着一柄1米多长的特制长刷子，轻轻伸进河马嘴里，上下摇晃刷着河马的牙齿。河马憨憨地张大嘴巴，享受着“星级服务”，看神情也是十分惬意。

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来源： 洛阳网    2020-08-21 22:15 [ 责任编辑： 王亮亮（见习） ] 返回洛阳网首页>>
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