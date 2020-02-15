21日下午，洛阳市文明办、洛阳市创建办牵头，会同洛阳市直有关部门，在全市18个县(市)区开展以“志愿服务，让文明洛阳更出彩”为主题的城市清洁集中行动和防疫消杀工作。
21日下午，洛阳市文明办、洛阳市创建办牵头，会同洛阳市直有关部门，在全市18个县(市)区开展以“志愿服务，让文明洛阳更出彩”为主题的城市清洁集中行动和防疫消杀工作。
在行动中，洛阳全市共动员组织机关党员干部、社区居民、志愿者、环卫工人等12.9万余人，出动大小型机扫车、洒水喷雾车4527余台次，清洗主次干道310余条、背街小巷325余条，对1130个小区、27个城乡接合部、1420个村镇、36个农贸市场进行了集中清洁，共清运垃圾3310余吨。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 庞晓磊 文/图）
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