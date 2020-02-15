新安仓头镇云水村：“请”来山与水 共谱小康曲

新安县仓头镇云水村坐落在云梦山下，紧挨小浪底库区，这里的青山绿水改变了村民的生活。

云水村依山傍水

天光云影共徘徊。每到晴天，黄河岸边的云水村就是这么美。

新安县仓头镇云水村坐落在云梦山下，紧挨小浪底库区，这里的青山绿水改变了村民的生活。

今日天阴凉快，在村里的中草药种植基地，村民毛爱民正在锄地，云水村驻村第一书记孟喜廷和村主任郭年丰从远处走来：“爱民，该下班了，我们去看看老郭吧。”毛爱民今年53岁，今年4月到中草药种植基地上班，眼下正和同事们忙着打理金丝黄菊种植区，每天工资90元。就算是天气不好没法儿出工，也有工资。这个中草药基地有60亩，是此前云水村与河南推拿职业学院合作的产物，目前还在建设阶段。未来形成规模后，不仅能产生较大的经济效益，还可以作为研学、实习基地和旅游观光景点。

傍晚，毛爱民家的小院里热闹起来，葡萄架下笑声阵阵，孟喜廷、郭年丰和毛爱民的老伴儿郭建功聊得正热。

郭建功、毛爱民两口子

郭建功今年57岁，腿脚不便，平常大部分时候靠轮椅活动。老郭是个乐观平和的人，说话慢悠悠，但当他回忆起当年养家糊口的往事时，眼神中又透着一股倔劲儿。

早些年，老郭学成了裁缝的手艺，拄着拐走乡串村给人讲课、培训，靠着微薄的收入勉强维持着一家人的生计，但老郭行动不便，干这着实辛苦，加上这一行在农村吃不开，所以这个生意慢慢就“黄”了。后来煤矿上招人，“坐那儿开开发票都行了”，有人劝老郭：“你是高中生，去试试。”

到了2004年，村里发展大棚种植，老郭听说后从矿上回来当了种植户，十年间，夫妻俩的生活靠着几个大棚慢慢好起来。再后来，他们又瞅住了一个挣钱机会……

云水村很受垂钓爱好者青睐，但是黄河边比较偏僻，吃饭是个大问题。老郭心眼儿活：“老伴儿做的一手好手擀面，给钓鱼的人送‘外卖’咋样？”

说干就干，夫妻俩在河边挂了“广告”，哪个钓鱼人想吃面条就订饭，老郭就在他们背后插上自制的号码牌，送饭的时候一目了然。就这样，靠着一碗碗手擀面和一辆送饭的助力车，郭建功、毛爱民老两口把女儿送进了大学。

孟喜廷、郭年丰劝老两口把手擀面生意再做起来。这两年村里正下大劲儿搞乡村旅游，把土地流转给企业建起休闲观光园，其中包含餐饮区和17间窑洞宾馆，加上中草药和其他收入，云水村今年年底集体收入能达到15万元。

夜幕笼罩了小院，葡萄架下的欢声笑语还在继续。安静的云水村里，干事创业的热情正在涌动……（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 刘小江 郭建立 黄明 文/图）