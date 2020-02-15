太美了！洛阳偃师的一个小村庄 村里主干道画满了墙画

今日，洛报融媒记者走进偃师市翟镇镇甄庄村，发现村内的主干道西侧墙体上画满了墙画。一幅幅农民画色彩艳丽、线条粗犷豪放、造型夸张，将村主干道装扮得乡村气息格外浓郁。

一幅《农家开回了小汽车》，活灵活现地展现了村民开着新买的小汽车回村的情景。再仔细一看，女主人腹部微微隆起，原来是怀了二胎；再看一幅《快乐星期天，农耕体验游》，城里人来村里体验生活，坐马车、参观铁匠铺，村民脖子上挂着二维码，手里拿着皮鞭，俨然一副小老板的派头……

今日，洛报融媒记者走进洛阳偃师翟镇镇甄庄村，发现村内的主干道西侧墙体上画满了墙画。一幅幅农民画色彩艳丽、线条粗犷豪放、造型夸张，将村主干道装扮得乡村气息格外浓郁。

“这些巨幅墙画由村里农民画家画的，看着还不赖吧？”甄庄村党支部副书记文立会话语中透露出一丝自豪感。

甄庄村紧邻二里头遗址，丰富的历史文化底蕴和日常田间劳作给了村民无穷的创造灵感，村民中不乏有能写会画的能人。近些年，村民收入逐渐提高，但精神文化生活比较匮乏，闲暇之余喝酒、打牌等现象时有发生。

2015年年底，由村“两委”提议，在村里党员、文艺人才文平川等人多方努力下，甄庄村成立“伊洛书画社”，开始免费教授村民画画。

村民姜雪玲从那时走进了书画社。“家里有地，平时还做针织加工，天天忙但心里空落落的，没啥寄托。”她说自己从小就对绘画感兴趣，索性这次过来好好学习。

书画社邀请老师每周定时为村民授课，定期举办展览，激发大家学习热情，还邀请书画名师举办“农民书画培训班”，对村民画作进行指点，而这一切都是免费的。

天地人物、鸟兽虫鱼、柴米油盐、乡村变迁，这些日常生产生活中的一手资料被姜雪玲用斑斓色彩点染在自己的画作上。今年5月，姜雪玲创作的农民画《勤劳致富》被河南省美术馆收藏。

“现在画画就像‘盐’一样，一天不沾就觉得生活少滋寡味，它给我带来的幸福感是挣多少钱都比不了的！”姜雪玲说。

和姜雪玲一样痴迷于画画的甄庄人还有很多。在甄庄村，绘画早已不再是艺术家专长，村民们拿起画笔，展开画纸，随心所想，笔随心起。

这几年，画画的村民多了，打牌的、喝酒的自然就少了，大家把业余时间都放在了画画上。这不，今年夏天甄庄村“两委”决定在村里主干道两侧墙面上全部画上反映农村生活的农民画，大家纷纷报名参加。

以墙为本，锄落笔起，大家把村里的点滴变化都浓缩在一幅幅墙画中。“现在村里有20多名农民画家，已绘制出《绿水青山》《美丽家园》《铁饭碗》《现代农业》等反映农村新面貌的巨幅农民画10余幅，预计到今年10月甄庄村整街绘制农民画将达到45幅，总面积超过1000平方米。”文立会告诉记者。

甄庄村正是偃师市德治新实践的一个缩影。近年来，偃师市以打造乡村花园、推选德治模范、实施乡村振兴战略为目标，通过因地制宜开展人居环境整治、发挥“党建引领、‘三治’并进、服务进村(社区)”作用，补齐农村人居环境和公共服务的短板，让全市226个村庄“改头换面”，秀出新颜值，提升新气质，焕发新活力，以精神文明新实践描绘乡村振兴新图景。

再看甄庄村，农民画家把新时代农民生活的新风貌尽情展现，把小康生活描绘得有滋有味。这个被伊河、洛河环抱、与二里头遗址为邻、背靠万安山的古老村庄，正在将一幅色彩天然、人文秀美的乡村振兴“工笔画”徐徐展开……（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 赵夏雨 李博 文/图）