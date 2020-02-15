女孩街头遛雪橇犬 民警罚其千元并将狗没收

眼下，我市警方正在开展养犬专项治理行动，一个女孩在街头遛阿拉斯加雪橇犬，结果被民警撞个正着，最终女孩被罚款一千元、狗也被没收。

谷某及其养的阿拉斯加雪橇犬

眼下，我市警方正在开展养犬专项治理行动，一个女孩在街头遛阿拉斯加雪橇犬，结果被民警撞个正着，最终女孩被罚款一千元、狗也被没收。

20日傍晚，金谷派出所民警鲍盛海与同事巡逻至汉屯路与王城大道交叉口时，看到一名20岁上下的女孩在遛狗，狗的体型比较大，有六七十厘米高，不少行人从其身旁经过，纷纷绕道行走。他们拦住对方，经询问得知，女孩姓谷，就住在附近。谷某说，她养的这只狗是阿拉斯加雪橇犬，8个月大，是其男友给她买的。

当民警要求谷某出示养犬登记证时，对方说没有办理。根据《河南省物业管理区域内禁养犬只名录》等规定，包括阿拉斯加犬雪橇犬在内的10种大型犬是禁止在市区内养的，遛狗时间为每天20时至次日凌晨7时，谷某明显违反了相关规定。最终，民警根据《洛阳市市区养犬管理规定》第十七条规定，对谷某罚款一千元，没收其养的狗。

民警提醒，希望大家文明养犬，及时办理养犬登记证，并在规定时间段内遛狗，遛狗时给狗拴狗绳。（洛报融媒记者 魏巍 特约通讯员 李耀武 文/图）