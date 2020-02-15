驻洛部分高校今秋开学时间确定

今日，洛报融媒记者从有关部门获悉，驻洛三所高校今年秋季开学时间确定，按照疫情防控的要求，部分院校将组织学生分批返校。

今日，洛报融媒记者从有关部门获悉，驻洛三所高校今年秋季开学时间确定，按照疫情防控的要求，部分院校将组织学生分批返校。 今日，洛报融媒记者从有关部门获悉，驻洛三所高校今年秋季开学时间确定，按照疫情防控的要求，部分院校将组织学生分批返校。 河南科技大学分批返校 21日，河南科技大学发布2020-2021学年第一学期开学工作通知。通知明确，该校全体教职员工将于8月29日正式上班，学生将按照“分批错峰返校”的方式，分四批有序返校开学。 第一批：8月29日至30日报到注册，8月31日正式上课。 对象：全体在读的博士研究生、硕士研究生，人文学院、物理工程学院、法医学院、数学与统计学院、建筑学院、法学院、电气工程学院、化工与制药学院、信息工程学院、土木工程学院、马克思主义学院、艺术与设计学院、国际教育学院的在读本科生。 第二批：9月3日报到，9月4日入学教育、正式上课。 对象：2020级博士研究生、硕士研究生。 第三批：9月5日至6日报到注册，9月7日正式上课。 对象：机电工程学院、材料科学与工程学院、车辆与交通工程学院、农业工程学院、食品与生物工程学院、外国语学院、经济学院、管理学院、医学院、护理学院、医学技术与工程学院、农学院、动物科技学院、林学院、体育学院、软件学院的在读本科生。 第四批：9月20日至21日报到，9月22日入学教育、正式上课。 对象：2020级本科生。 洛阳理工学院9月5日返校 洛阳理工学院近日发布通知明确，该校也将按照分批返校方试组织开学工作，其中教职工将于8月24全面正式上班。 第一批：在校生将于9月5日至6日返校报到。学校将于9月7日至9月13日安排2019—2020学年相关年级第二学期期末考试，9月14日开始正式上课。 第二批：10月10日至11日，2020级新生报到。本学期新生将不安排军训，入学教育由各学院自行安排。10月12日开始上课。 洛阳师范学院9月12日返校 洛阳师范学院此前发布了2020-2021学年校历，其中，在校生2020年秋季学期的报到时间为9月12日至9月13日，9月14日正式上课。2020级新生报到时间另行通知。 为严格落实常态化疫情防控的各项要求，上述三所高校均对返校工作进行细致安排：返校途中，学生务必做好自身防护，全程佩戴好口罩，勤洗手、勤消毒；进校后主动接受体温检测，并出示健康码“绿码”；有中高风险等级地区旅居史的，进校时须持有进校前7日内核酸检测阴性证明，或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行“绿码”；如无法提供上述核酸检测阴性信息，到达洛阳后应立即接受核酸检测或接受14天隔离医学观察；境外师生(含国外留学生)未接到学校通知一律不得返校进校，允许进校时须出示核酸检测证明材料；要严格按照学校规定时间返校，未经允许一律不得提前返校；学生居家期间，要严格遵守疫情防控相关规定，减少不必要外出，做好个人防护。（洛报融媒记者 孟山）