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第十届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛总决赛在河科大举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-21 18:35

　　今日，第十届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛(以下简称“三创赛”)总决赛在河南科技大学拉开序幕。这是该项赛事十多年来首次在我省举办总决赛。

　　全国大学生电子商务“三创赛”是教育部主管的一项全国性高校学科竞赛，旨在激发大学生兴趣与潜能，培养大学生创新意识、创意思维、创业能力以及团队协同作战的精神，进一步促进创新教育和实践教学改革，加强产学研融合。该项赛事分为校园赛、省级选拔赛和全国总决赛三个阶段，自2009年至今已成功举办9届。从第一届的1500个参赛团队发展至今年的70000个参赛团队，随着赛事规模逐年增大，目前已成为全国影响力最大的高校竞赛。

　　本届全国大学生电子商务“三创赛”总决赛由全国电子商务创新产教联盟主办，河南科技大学承办，共有全国31个省、市、自治区以及香港、澳门特别行政区的200多个参赛团队跻身总决赛。按照常态化疫情防控的要求，总决赛采取线上评审的形式，邀请教育部电商教指委、国内各知名高校、优秀企业的100多位专家组成评审委员会，在河南科技大学的12个分组赛场开展远程线上评审。评委根据各参赛团队的在线路演内容和实际效果，按照创新、创意、创业、演讲、文案等五个单项评分，并根据总分评出特等奖和一二三等奖。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 丁雯雯）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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