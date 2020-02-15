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六大领域34项系列活动 看洛阳人如何过上“古都新生活”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-21 16:48

　　以夜间带全天，以线上带线下，以直播带实体，以中心带县域，把购、食、文、旅、体等融为一体，更潮更炫更有范儿的消费品牌——“古都新生活”来啦！

　　为加快推进实施消费提力行动，升级消费模式，创优消费环境，培育消费热点，提振消费信心，我市将自本月起以“古都夜八点”为基础，打造“古都新生活”消费品牌，围绕商贸、文旅等重点领域组织举办34项系列活动，快来看看哪项合你心意吧——

　　商贸篇：“寻味古都·欢购洛阳”——点燃商贸消费新热点

　　1.金秋洛阳汽车钜惠销售系列活动

　　活动内容：组织实施2020年洛阳金秋国际汽车展览会、豫西第17届金秋博览会、河洛国际汽车博览会暨新能源汽车展、名车苑惠民嗨购周等4个系列专场活动，推出降价让利、现金券抵扣、购车送保养、购车零利息超长贷等钜惠让利措施。

　　时间：2020年9月1日—10月31日

　　2.千企商超联合打折促销月活动

　　活动内容：组织全市重点商超、品牌消费集聚区、连锁便利店千余家企业，联合推出换季服装、儿童用品、黄金珠宝、美妆护肤品、家居用品、生鲜组合等不同种类的爆款商品。

　　时间：2020年9月9日—10月8日

　　3.金秋潮品嗨购节等活动

　　活动内容：以“乐享品质生活”为主题，依托洛龙开元湖、西工新都汇、涧西南昌路等商圈，组织大型商超、品牌消费集聚区推出不同种类潮牌商品；组织正大广场、泉舜休闲购物等大型商场，在“十一”长假期间开展门前广场促销活动。

　　时间：2020年9月29日—10月8日

　　4. “云享万家”特惠购物节

　　活动内容：联动拼鲜团、莲菜网、京东团购、自然篮子等电商平台和大张商城、“加油河南APP”、今日好客洛阳商城等大型商贸流通企业自营线上平台，应用秒杀价、拼团购、发放优惠券和满减送等促销方式。

　　时间：2020年8月18日—10月31日

　　5.洛阳市首届直播电商暨新媒体营销技能大赛

　　活动内容：依托洛阳广电市县融媒体平台及抖音、快手、微视、全民小视频等新媒体平台组织遴选电商主播活动。

　　时间：2020年8月1日—10月16日

　　6.洛阳市新能源汽车暨电动自行车电商直播带货活动

　　活动内容：利用国庆节集中消费期，通过微店、天猫旗舰店、淘宝直播、抖音、快手、西瓜、微信公众号等平台，组织开展新能源汽车、电动自行车电商直播带货活动。

　　时间：2020年10月1日—10月8日

　　7. “金秋有礼·县区嗨购”消费节活动

　　活动内容：组织县(市)区重点商贸企业开展汽车、餐饮、农产品、百货等打折促销活动。

　　时间：2020年9月1日—10月31日

　　8.万味榜暨万达广场城市美食节活动

　　活动内容：以“寻一城一味，品人间万味”为主题，利用万达广场的品牌和平台优势，联合入驻餐饮商家，线下推出美食主题周及美食主题日活动，线上开展消费者投票活动，打造洛阳餐饮万味榜。

　　时间：2020年8月17日—9月20日

　　地点：涧西区万达广场

　　9.直播促销专场活动

　　活动内容：央视联手国美电器举办“9·19买遍中国助力美好生活”全国31省系列带货直播，通过直播向全国人民推荐洛阳特色美食、美景。汝阳县通过直播旅游带货，扩大特色产品销售，带动广大农民增收、拉动县域经济增长。

　　时间：2020年8月18日—9月30日

　　10. “邑城尽享·玩味天心”国庆八天乐活动

　　活动内容：举办洛阳传统美食节活动，联合园区人气商家，开展主题餐饮、体育健身、全民K歌等吃喝游购娱活动。

　　时间：2020年10月1日—10月8日

　　地点：老城区洛邑古城、天心文化产业园

　　11.商旅融合促销活动

　　活动内容：新安县发放5万份非遗小吃烫面角消费券，凭券可享受县域部分景区门票半价以下优惠活动；栾川县围绕“奇境栾川游”，组织各民营加油站配套发放加油券。

　　时间：2020年8月18日—8月31日

　　12.首届乡村美食嘉年华暨巧厨PK赛

　　活动内容：以“寻味乡愁·筑梦田园”为主题举办首届乡村美食嘉年华暨巧厨PK赛。

　　时间：2020年8月21日—8月26日

　　地点：伊川县建业绿色基地

　　13.上戈苹果采摘购物节

　　活动内容：在2020年中国·洛宁第十六届苹果文化节期间，组织本地电商企业、重点商超开展线上线下苹果推介活动。

　　时间：2020年10月1日—10月8日

　　14.第五届洛阳国际机器人暨智能装备展览会

　　活动内容：发展以机器人、工业自动化、智能制造为主题的展会经济，重点展示工业机器人、增材制造、智能传感、智能物流等。

　　时间：2020年9月25日—9月27日

　　地点：洛阳会展中心

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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