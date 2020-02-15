洛阳开展“出彩新人说”宣传教育活动

今日，由中共洛阳市委宣传部、洛阳市总工会主办的“出彩新人说”宣传教育活动初赛在洛阳广播电视台2号演播厅举行。

今日，由中共洛阳市委宣传部、洛阳市总工会主办的“出彩新人说”宣传教育活动初赛在洛阳广播电视台2号演播厅举行。

本次活动的主题为“决胜小康 奋斗有我”。经过预赛、预选，来自全市机关、企业、教育、医疗等各行各业的30位选手参加初赛，以演讲、讲述、微型党课等形式，围绕探讨什么是出彩新人、怎样做出彩新人进行了讲述分享，分数排名前15位的选手进入决赛。

据介绍，组织开展“出彩新人说”宣传教育活动，旨在引导广大党员干部群众特别是青少年围绕学习工作生活实际，采用演讲、讲述、微型党课等灵活多样形式，讲出彩故事、发出彩声音、展出彩新风、做出彩新人，通过互联网互动传播，展示普通群众的闪光点、可贵处，让群众教育群众，汇聚投身决胜全面小康、决战脱贫攻坚、加快建设副中心的磅礴力量，以实际行动奋力谱写中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 陈昕 文/图）