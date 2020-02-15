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洛阳今天白天阴天间多云 大部分地区有阵雨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-21 09:11

　　淅淅沥沥下了两三天的雨就要停了，虽然雨天出行不便，但也给我们带来了凉爽，晚上睡觉都不用开空调了。昨天下午，市气象局发布雨情报告，对这次降水天气过程进行总结，一起来看看吧。

　　18日下午至20日，我市出现明显降水天气过程，局地出现暴雨或大暴雨，强降水主要落区在嵩县、栾川、汝阳。18日12时至20日17时，我市各国家观测站降水量为：栾川85.2毫米、汝阳63.8毫米、伊川48.8毫米、嵩县34毫米、宜阳27.7毫米、孟津26.6毫米、市区24.9毫米、偃师24.8毫米、新安11.5毫米、洛宁8.3毫米。同时段乡镇站雨量排前三名的是：栾川县龙峪湾站150.3毫米、嵩县龙王站142.3毫米、汝阳县情侣峰站130.9毫米。

　　前几天的最高气温一直在25℃上下徘徊，几乎让人忘了现在还是三伏天。明天就要迎来二十四节气中的处暑节气，由于今年的中伏有20天，所以末伏要到下周才结束，但这不代表天气马上会凉快起来，下周受地面暖低压和槽后西北气流等因素影响，雨水被按下暂停键，晴好天气回归，最高气温将回升到30℃以上。不过别担心，由于空气相对湿度减小，人体感觉不会很湿热，昼夜温差也会逐渐拉大。

　　根据最新的气象资料分析，短期内受副高边缘西南气流影响，我市多分散性阵雨、雷阵雨天气，预计今天白天阴天间多云，大部分地区有阵雨，东北风3级左右，气温19℃到25℃。今天夜里到明天白天多云间阴天，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，偏东风3级左右，气温20℃到26℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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