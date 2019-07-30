搜救犬鼻子有多灵？埋到土里的小球 它能轻松找到

搜救犬的鼻子有多灵？先来看看这事儿：宜阳一老人被困深山多日，几十人找了近两天无果，搜救犬到场后，只用了半个多小时就找到了老人。

搜救犬的鼻子有多灵？先来看看这事儿：宜阳一老人被困深山多日，几十人找了近两天无果，搜救犬到场后，只用了半个多小时就找到了老人。找到老人的搜救犬叫“洛佳”，来自洛阳市神鹰救援队搜救犬大队，它还有个搭档叫“洛电”，“哥俩”的看家本领就是追踪、搜救。日前，在吉利区的搜救犬训练基地，记者通过现场实验，见识了它们的嗅觉的确非常灵敏。（>>>极限求生！70岁老人进山迷路 靠喝水撑了9天）

“洛电”在接受训练

草丛里黄豆大小的纸团，搜救犬能轻松找到

18日，记者来到训练基地，见到搜救犬“洛佳”“洛电”，以及它们的驯导员刘长斌和王晓栋。评价“洛佳”在这次搜救行动中的表现，刘长斌回答：“出乎意料，非常满意。”

“现场情况复杂，搜救难度比较大，我对此没抱多大信心。”刘长斌说，搜救犬靠嗅觉追踪目标，但他带“洛佳”到达搜救地点时，老人已失踪多日，加上近期频繁下雨，老人沿途残留的气味消散殆尽。好在当天“洛佳”状态不错，一路上循着气味追踪，只用了半个多小时就在一道山沟里找到了老人。

搜救犬的嗅觉有多灵敏？刘长斌现场做了两个实验。

实验一：刘长斌把一个黄豆大小的纸团随手放在草丛里，然后把“洛电”从犬舍里带出来。“洛电”先嗅了嗅刘长斌的手，接着沿着他刚才走的路线，只用了20秒就找到了纸团，并在纸团旁边趴下示警。

实验二：这次增加了难度，刘长斌在绿化带里挖了一个深约20厘米的坑，把一个网球大小的泡沫球埋进去，填上土压实。“洛电”被带出来后，仍然先嗅刘长斌身上的气味，接着沿他的行动路线来到绿化带，把鼻子贴近地面绕了几圈后，成功找到土坑，把泡沫球刨了出来。

“这两个实验对一只合格的搜救犬来说，太简单了，平时的训练项目要比这难得多。”刘长斌说，搜救犬的嗅觉灵敏程度是人类的百万倍以上，比如实验一里的纸团，即便三四天后再让“洛电”去找，它仍然能轻松找到。

刘长斌和“洛佳”

从左至右分别是王晓栋、“洛佳”、刘长斌、“洛电”

擅长追踪，曾协助警方抓获杀人嫌犯

记者看到，“洛电”比“洛佳”体形略小，刘长斌说，“洛电”是马犬，“洛佳”是德国牧羊犬，它们都3岁，相当于人27岁左右的年龄，正处于执行任务的黄金期，曾参与多起刑事案件的侦办，协助警方直接抓获嫌犯，参加过的搜救任务也有很多。

2019年8月，我省某市发生一起重大刑事案件，一男子杀人后逃入深山，当地警方搜捕多日无果，于是联系刘长斌。他带着“洛电”和“洛佳”赶到案发地，民警提供了一件嫌犯穿过的衣服，两只搜救犬据此确定嗅源，带着民警在山里追踪了4天，行程七八十公里，最终协助警方在一个山坡上找到了嫌犯。

2019年9月，一名外地年轻男子留下遗言后，进入嵩山失联。接到该男子家属求助后，刘长斌带“洛电”和“洛佳”到场，两只搜救犬从该男子穿过的衣服上确定其气味特征，开始进山搜救。

“两只搜救犬追到一处悬崖停了下来，趴在地上示警，这说明小伙肯定来过这儿，我们就在附近找线索，果然在崖边发现了一张用过的卫生纸。”刘长斌说，这张纸很有可能是该男子留下的。接着，搜救队又发现悬崖下的灌木和树枝有被人压过的痕迹。大家猜测，该男子可能已经跳崖。于是搜救队下到崖底寻找，最终发现了该男子，不幸的是，他当时已经死亡。

“不是所有的追踪、搜救任务都会成功，天气和嗅源对搜救犬都有影响。”王晓栋说，不久前，济源发生一起老人走失事件：一名养羊的老人发现丢了一只羊后独自外出寻找，结果羊回来了，老人却失踪了。接到当地救援队求助后，王晓栋和刘长斌带搜救犬到场，但羊身上的气味过于浓烈，完全遮盖了老人的气味，导致搜救犬无法锁定追踪目标，最后也没找到老人。

“洛电”腿上的伤疤

腿上的老茧和伤疤，是搜救犬的“勋章”

培养出一只合格的搜救犬并不容易。刘长斌说，一般来说，搜救犬要从马犬、德国牧羊犬、拉布拉多犬等犬种中选，只有那些自信、胆大、适应能力强、有工作热情的才能被选中。

“被选中后，它们还要接受一年左右的严格训练，合格后才能成为搜救犬。”刘长斌说，训练项目循序渐进，先从坐、卧、立、靠、定、随行等基础动作开始，再进行气味连接训练，锻炼搜救犬根据气味追踪、搜索目标的能力，接着是模拟训练和实战演练。“搜救犬就像孩子一样，也有脾气，会闹情绪，这就需要驯导员时刻关注它们的状态，视情况给予奖励或惩罚，与它们建立互相信任、互相依赖的关系。”

记者在采访中还注意到，“洛电”和“洛佳”的前腿上都有老茧和伤疤，看着让人心疼。刘长斌说，要成为一只优秀的搜救犬不容易，这些老茧和伤疤都是它们长期接受训练留下的“勋章”。(记者 牛鹏远 文/图)