抵御洪水 洛阳气象、水文、水利等部门的“情报工作”发挥重大作用

为应对汛期可能发生的洪水，我市构建起了包含大中小型水库的水库群和可抵御百年一遇洪水的市区河道堤防。仅有这些硬件设施还不够，要对付狡诈的敌人，我们还必须打好信息战。

核心提示

为应对汛期可能发生的洪水，我市构建起了包含大中小型水库的水库群和可抵御百年一遇洪水的市区河道堤防。仅有这些硬件设施还不够，要对付狡诈的敌人，我们还必须打好信息战。

气象观测站、水文站、遥测雨量站组成了一张庞大的预警信息网络，让我们可以更好地掌握敌人的行踪，为相关部门做出防汛调度决策和制订抢险救灾方案提供科学依据。

工作人员介绍我市遥测信息查询系统

【气象】把脉风云变幻，捕捉风雨蛛丝马迹

市气象台数据显示，我市全年的降水量主要集中在7月、8月、9月这三个月。对于夏秋时节的伏秋大汛期来说，强降水是引发河流水位上涨的最主要原因。因此，汛期的天气服务至关重要。

对于气象预报员来说，捕捉行踪不定的强对流天气，难度很大。目前，我市气象预报员可以通过雷达、观测站、卫星、数值模式产品等提供的海量数据，实现对强对流天气的监测和预警。

数据显示，我市已建成各级自动气象观测站250多个，可对全市范围内的气温、气压、相对湿度、风向、风速、降水量等气象要素进行全天候分钟级观测。今年，我市天气雷达经改造升级，成为继郑州后全省第二部双偏振雷达，增强了气象部门对强对流天气的预警能力。

正是凭借这一“天网”系统，我市的气象工作者才能更加精准地把脉风云变幻，捕捉风雨蛛丝马迹，进而发出预警，为防汛工作提供数据支撑。

【水文】紧盯河流水位变化，擦亮防汛“千里眼”

强降水发生后，多长时间河流水位会明显上涨？新闻中常说的“洪峰还有3个小时到达”，时间是如何测算的？这些都是防汛中的水文测报工作。

目前，洛阳水文水资源勘测局下辖2个水文测站、357个遥测站，可为我市提供防汛水情测报预报、水文观测计算等服务。该局工作人员说，水文测报堪称防汛工作中的“千里眼”。水文测报员可以根据河流及水库的降水量、流量、水位等数据，在洪水到来前推算出洪水到来时的水文数据，从而进行预报、预警。

洪水也能预报吗？我们从洪水的形成说起。在发生降水后，在流域各处所形成的地面径流就会由近及远，先后汇入河道，河水流量逐渐增加。当出现流量最大值时，该流量即洪峰流量，对应的最高水位为洪峰水位，此后流量减小、水位下降。整个过程两头低、中间高，形似山峰，所以最大流量被称为洪峰。水文测报员根据河道长度、水流速度等因素，就可以测算出洪峰的传播时间。

因为不同河流流域的面积、植被覆盖率、坡度、地貌地形各不相同，所以暴雨型洪水流量过程也不相同。以伊洛河洪峰为例，涨落陡、洪峰高、历时短就是它的特点，由于流域坡度陡、汇流快，所以对中下游及黄河防洪安全影响较大。

为了更好地对洪水进行预测，水文测报员参考以往水文资料，绘制出黄河、伊洛河的洪峰传播时间示意图。一旦伊洛河流域发生降水，工作人员就可以参考该示意图，结合洪水流量、流速等数据进行精细的判断。

洛阳水文水资源勘测局工作人员说：“水文测报看似细微，但在防汛工作中影响巨大。提高预测精准度、延长预见期是我们不断努力的方向。”

【水利】与山洪赛跑，下好“先手棋”很重要

我市境内山川丘陵交错，每到汛期，山洪也是防范重点。

市水利局水旱灾害防御科工作人员介绍，山洪是指山区溪沟中发生的暴涨洪水。山洪的暴发往往很突然，历时短、来势凶，通常还伴随有泥石流，是一种破坏性极强的灾害性地质现象。因此，下好“先手棋”十分重要。

抵御这一机动性强、破坏力大的敌人，我市山洪灾害监测预警系统发挥了巨大作用。该工作人员说，我市诱发山洪的主要因素是降水，因此，如何设置可能诱发山洪的警戒雨量、危险雨量成了关键。

不同的山洪沟，可能诱发山洪的雨量也不相同。为此，我市相关部门对山洪危险区的住户情况、山洪发生频率等一一进行调查，结合历史水文数据，为不同的山洪沟设定了个性化的警戒雨量、危险雨量；每年还会根据实际情况，动态调整，确保该系统发挥应有的作用。

目前，我市山洪灾害监测预警系统在全市有300多个遥测雨量点，可以自动传输当地雨量数据，一旦雨量值达到系统阈值，该系统就会发出准备撤离、迅速撤离等信号，确保山洪未到，人已撤离。

正是因为有了这样看不见的防护系统，我们才能在时间上跑赢山洪，将灾害损失降到最小。(记者 郭飞飞 文/图)