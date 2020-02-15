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洛阳召开第七次全国人口普查工作推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-21 08:33

　　昨日，我市召开第七次全国人口普查工作推进会，贯彻落实国务院第七次全国人口普查电视电话会议、全省第七次人口普查综合试点工作总结会议精神，进一步明确任务、压实责任，推动我市人口普查工作有序开展。

　　会议指出，自第七次全国人口普查工作开展以来，我市高度重视、高位推动，及时建立四级普查机构，全力抓好“四落实”，精心组织开展普查试点、宣传动员及区域划分和绘图等工作。目前，全市人口普查工作已进入实战阶段。

　　市委常委、常务副市长王琰君参加会议并讲话。他强调，做好第七次全国人口普查，对于贯彻落实新发展理念、推动经济社会高质量发展具有重大意义，各相关部门要切实提升政治站位，把思想和行动统一到党中央、国务院部署上来，努力把工作做得更扎实、更精准、更有效。要突出重点，认真学习借鉴试点工作经验，强化督导指导，扎实推动数据共享、户口整顿、宣传动员等各项工作落细、落实。要强化统筹，把人口普查工作摆在重要位置，进一步压实责任、密切协作，推动普查工作依法依规开展，确保按时间、高标准、高质量完成我市人口普查工作。（记者 戚帅华）
[ 责任编辑：席倩倩]
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