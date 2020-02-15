昨日，市政协主席杨炳旭赴瀍河区，就贯彻落实中央、省委、市委政协工作会议精神，解决基层政协“两个薄弱”问题进行调研。

昨日，市政协主席杨炳旭赴瀍河区，就贯彻落实中央、省委、市委政协工作会议精神，解决基层政协“两个薄弱”问题进行调研。

杨炳旭一行先后前往洛阳中车轨道交通装备有限公司、恒大绿洲商业综合体一期项目、东关街道办事处“有事好商量”协商议事平台、大北门文化创意产业园、东关大街改造提升项目现场进行了实地调研，并与部分市、区政协委员和政协机关干部座谈，围绕解决基层政协基础工作薄弱、人员力量薄弱问题协商讨论。

杨炳旭强调，要始终坚持把发挥专门协商机构作用作为基层政协履职的重要制度设计和主责主业，完善制度机制，科学制定协商计划，不断提升协商质量。要始终坚持把加强思想政治引领和凝聚共识作为政协职责使命，坚持党的全面领导，强化党的创新理论武装，积极搭建“有事好商量”协商议事平台，把各界人士紧紧团结在党的周围。要始终坚持把政协委员履职担当作为政协履职尽责的主体力量，引导委员担负起为国履职、为民尽责的政治责任，发挥纽带作用，密切联系群众，凝心聚力，共谋发展。要始终坚持把加强党对人民政协工作的全面领导作为做好新时代政协工作的根本保证，认真落实全面从严治党要求，不断加强政协党的建设，着力解决“两个薄弱”问题，推动政协工作高质量发展，为加快洛阳副中心城市建设贡献政协力量。（记者 李三旺）