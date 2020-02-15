王鲁豫：聚力激活创新第一动力 加快建设区域经济中心

创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力。2020年7月20日，市委十一届十三次全会提出，在加快建设副中心时要聚力加力激活创新第一动力，建设国家创新型城市。

创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力。2020年7月20日，市委十一届十三次全会提出，在加快建设副中心时要聚力加力激活创新第一动力，建设国家创新型城市。

一、聚力激活创新第一动力，洛阳有优势

近年，洛阳全面实施创新驱动发展战略，持续开展政策先行先试。首先，创新体系构建出新格局。洛阳持续深化现代创新体系，围绕体系谋划专项、围绕专项抓好项目，共实施重点项目637个；加快政策先行先试，先后出台各类创新政策50余项，形成了以构建现代创新体系为统揽，以自创区建设为龙头，以推进国家小微企业创业创新基地城市示范和国家军民融合创新示范区创建为支撑的“1+3+N”的政策体系。其次，先行先试探索出新示范。洛阳在全省率先完成高新区扩区建设；率先实施自创区产业集群专项，推进钛钼钨金属材料、硅光伏、智能装备等3大优势产业集群发展；率先建成科技中介超市，在28个科技园区布点建店；成功创建全省首批促进科技与金融结合试点城市，科技创新券、科技贷广受好评。再次，“四个一批”迈上新台阶。洛阳培育创新龙头企业20家，占全省的1/5；培育科技小巨人企业13家，占全省的1/6；引进一批背靠大院大所、面向经济主战场的新型研发机构，通过省级备案10家，占全省的1/7，中科信息产业研究院等4家机构入选河南省首批重大新型研发机构，占全省的2/5；创新产学研合作机制，以“公司+联盟”的组织模式，建成全国农机领域唯一、全省首家国家级农机装备创新中心。

二、聚力激活创新第一动力，洛阳正当时

虽然成绩不容忽视，但洛阳产业结构不优，特色优势产业高端化、智能化有待提升；高端创新资源不足，新产业、新业态有待培育；科技服务体系不全，科技金融、科技人才不强等短板依然存在。其中，洛阳创新能力长期“国强民弱”；虽然工业基础雄厚，但这得益于“一五”时期国家布局的重点工业项目及由此衍生的产业上下游企业，而民营经济发展相对滞后，民营企业创新能力更是薄弱。洛阳20家创新龙头企业中，民营企业仅有3家。与此同时，洛阳各县区协调发展不力；县区之间创新资源配置不平衡，产业均质化明显，协同创新、错位发展的局面有待形成。

三、聚力激活创新第一动力，洛阳应有为

习近平总书记在宁夏考察时强调，要发挥创新驱动作用。洛阳应紧抓创新这一核心，培育引进多层次创新主体、做强创新创业载体、布局重大创新项目、营造创新环境，建设国家创新型城市。首先，要坚持制度创新。洛阳应统筹推进自创区、自贸区、高新区“三区”融合发展，放大改革、开放、创新优势，全方位推进“三区”在空间、体制、功能、政策上深度融合，打造区域高质量发展增长极和洛阳都市圈建设新引擎。其次，应坚持自主创新。洛阳要强化需求牵引和战略导向，在重点领域、要害之处下功夫，实施一批突破性项目，加快构筑“洛阳创新”支撑高端引领的先发优势；同时要强化项目支撑，持续实施自创区产业集群专项，做好创新引领项目，破解一批共性技术难题。再次，应坚持开放创新。洛阳要全力办好“创业之星”“直通硅谷”等赛事活动，链接引进市内外优质创新资源，吸引更多优质项目；更为重要的是，要加快推进高新区与国际大学创新联盟IUIA签约设立洛阳国家创新中心，加快中欧(洛阳)科创国际产业合作园建设，积极推动“中欧工业设计大赛”活动落地，激发开放合作活力。(王鲁豫 中共洛阳市委党校法学与科技文化教研部讲师)