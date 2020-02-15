1938年，豫西地区成为河南抗日前沿，我党设立洛八办宣传党的政策 召开渑池会议决策豫西抗日（铭记抗战历史 弘扬民族精神 回望洛阳抗战烽火）

1938年2月至10月，豫北、豫东、豫东南地区大部分土地沦陷。至此，豫西地区成为河南抗日前沿。为做好在豫西地区开展抗日游击战争的准备，我党作出一系列部署，包括设立洛八办、召开渑池会议、成立中共豫西省委等。

学生参观洛八办，重温抗战记忆

1938年2月至10月，豫北、豫东、豫东南地区大部分土地沦陷。至此，豫西地区成为河南抗日前沿。为做好在豫西地区开展抗日游击战争的准备，我党作出一系列部署，包括设立洛八办、召开渑池会议、成立中共豫西省委等。这一时期，豫西地区党员的数量大幅增加，质量大幅提高，使得党中央的路线、方针、政策得到有效贯彻。

豫西地区成为河南抗日前沿

1938年2月，日军进犯豫北，接连攻占濮阳、新乡等地。为阻挡日军南下，国民党军炸毁郑州黄河铁路大桥，日军转而沿道清铁路西犯，1938年2月底，豫北沦陷。

1938年5月，国民党军在顽强抵抗后放弃徐州，向豫东、皖西撤退。日军沿陇海线向西追击，又接连攻陷兰封(今河南兰考)、商丘等地。蒋介石下令放弃豫东，命令国民党第一战区部队向京广线以西地区撤退。

1938年8月下旬，日军10万余人沿六安、霍山向大别山北麓的豫东南地区进攻。1938年10月，日军攻占信阳，豫东南地区沦陷。至此，河南大片土地被日军占领，豫西地区成为河南抗日前沿。

在日军进犯河南初期，我党在宣传抗日救亡的中共河南省委机关刊物《风雨》周刊上发表了《中共河南省委保卫河南宣言》，号召“全河南民众总武装”，后又提出“发展十万抗日武装而斗争”的口号，准备发动抗日游击战争。

随着战事的进一步发展，我党准备以豫西地区为根据地开展抗日游击战争，于是在豫西地区作出了一系列部署。

设立洛八办宣传党的政策

1938年6月，日军攻占开封，直接威胁郑州，锋芒直指武汉。蒋介石下令扒开郑州花园口黄河大堤，使黄河改道，暂时阻止了日军的进攻，但日军有可能从济源一带渡过黄河侵占豫西地区。

当时，洛阳是豫西地区的政治、军事、交通中心，是陇海线上的军事重镇、西北地区的门户，还是国民党第一战区司令长官部所在地，战略地位十分重要。

1938年夏，考虑到豫西地区一旦沦陷，要在伏牛山区、桐柏山区开展抗日武装斗争，中共中央决定在洛阳设立第十八集团军(八路军)办事处(如今简称洛八办)，由当时的军委统战部负责人刘向三负责。

《中共洛阳党史(第一卷)》中提到，刘向三临行前，毛泽东亲自会见他，指出设立办事处的主要任务有三：“一是宣传党的政策、抗战的主张，要在国民党上层人士中做抗日民族统一战线工作；二是日军一旦过黄河，在豫西地区广泛地开展游击战争，建立抗日根据地，那里客观条件是好的；三是办事处是八路军在那里的合法机关，地方党组织工作如有困难，应尽可能提供方便。”

1938年10月，刘向三率50余人由延安到达洛阳，与国民党第一战区司令长官程潜谈判和磋商设立办事处事宜。由于程潜不同意设立办事处，经谈判决定改建第十八集团军驻豫通讯处，但对外联络行文都是以办事处的名义。直到1940年，通讯处正式改为“第十八集团军驻洛阳办事处”。

召开渑池会议，为河南抗日工作指明方向

1938年10月，武汉会战结束，抗日战争进入战略相持阶段。为发展和扩大华中根据地，坚持敌后长期抗战，中共中央在扩大的六届六中全会上决定撤销长江局，设立中原局，统一领导和指挥河南、安徽、湖北等省人民的抗日斗争。会后，党中央决定刘少奇任中原局书记。

1938年11月23日，刘少奇等人从延安出发，奔赴中原抗日前线。1938年12月20日，刘少奇在渑池县城东关八路军兵站召开了中共豫西特委及其下属中心县委、县委的30多位主要负责人参加的重要会议。

渑池会议大约开了一个星期，刘少奇代表党中央向与会同志传达了党的六届六中全会决议和毛泽东在全会上所作的《论新阶段》的重要报告，深入讲解了毛泽东的《论持久战》，阐明了全会确定的关于不断巩固扩大抗日民族统一战线，用长期合作来支持长期抗战和独立自主地放手组织人民抗日武装斗争的方针的重要性。这次会议不但对豫西地区的抗日斗争，而且对河南全省的抗日斗争都产生了重大的影响。

1939年年初，中共豫西省委根据刘少奇的指示和渑池会议的决定，在渑池兵站举办党员干部培训班。在第一期培训班上，刘少奇亲自为大家讲述了共产党员的修养和中共党史。培训班结束后，中共洛偃地委、中共宜洛地委相继开办党员干部培训班。

《中共洛阳党史(第一卷)》总结说，渑池会议的召开，让与会人员提高了认识，统一了思想，明确了任务。在抗战形势发生重大变化的关键时刻，豫西各级党组织及时了解、掌握了党的六届六中全会的路线、方针、政策，这对领导豫西人民继续深入地开展抗日救亡运动，开创抗日战争新局面，有着非常重要的意义。(记者 刘嘉仪 文/图)