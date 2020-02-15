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我省本科一批、地方专项计划本科批明日征集志愿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-21 08:36

　　8月22日，我省本科一批、地方专项计划本科批征集志愿。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒符合条件的考生，抓住机会，及时填报。

　　这两个批次征集志愿的具体时间是8月22日8时至18时。届时，档案状态为“自由可投”的考生，可登录河南省普通高校招生考生服务平台填报志愿。征集志愿院校、专业、分数线、备档线等信息，可在征集志愿开始前，登录省招办网站查看。

　　没过一本线，有机会报考本科一批学校吗？“有机会，可留意本科一批征集志愿。”高冰南说，在本科一批征集志愿时，对计划余额不大的高校，在原分数线上征集；对计划余额大的高校征集志愿时降分备档。征集志愿后线上生源仍不足的，降分投档，降分幅度一般不超过20分。因此，未过一本线的考生，也有机会报考在本科一批招生的学校。

　　此外，我省艺术类本科B段今日开始录取，8月24日8时至18时征集志愿。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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