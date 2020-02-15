洛阳将全面推行党委（党组）书记党支部工作联系点制度

日前，市委组织部印发《关于做好党委(党组)书记及班子成员党支部联系点工作的实施方案》，提出要通过建立党委(党组)书记及班子成员党支部工作联系点，进一步压实各级党委(党组)书记抓支部的政治责任，着力提升基层党组织的政治领导力、组织动员力、治理管控力、统筹协调力、宣传引导力。

日前，市委组织部印发《关于做好党委(党组)书记及班子成员党支部联系点工作的实施方案》，提出要通过建立党委(党组)书记及班子成员党支部工作联系点，进一步压实各级党委(党组)书记抓支部的政治责任，着力提升基层党组织的政治领导力、组织动员力、治理管控力、统筹协调力、宣传引导力。

市委组织部相关负责人介绍，建立党支部联系点的主体主要是市、县(市)区和乡(镇、街道)党(工)委书记及班子成员，按照《中国共产党党组工作条例》设立的党组(党委)书记及班子成员。各级党委(党组)书记及班子成员在本人党组织关系所在党支部之外，原则上在本单位、本系统或分管领域行业确定1个党支部作为联系点，也可依托单位、领导干部现有联系的贫困县(乡、村)等帮扶点建立联系点，注重联系后进党支部。各级地方党委领导班子成员党支部工作联系点应覆盖各个领域。

联系工作重在指导帮助所联系党支部查摆突出问题，拿出治本之策，促使转化提升，把联系点党支部打造成先进党支部。主要抓好强化理论武装、突出政治功能、健全组织体系、建强带头人队伍、推动基层治理、落实基本制度、加强基础保障、联系服务群众、开展政策宣讲等工作。党委(党组)书记及班子成员每年至少深入联系点2次，以“解剖麻雀”的方式掌握实情，协调解决1个至2个突出问题，帮助转化提升。

按照相关工作安排部署，目前我市市级党员领导干部已全面建立联系点，8月20日前，市、县、乡领导班子党员领导干部党支部联系点由组织人事部门建立台账并报上级备案，其他单位党员领导干部由其行业指导部门的组织人事部门建立台账并报同级组织人事部门备案。每个党支部工作联系点联系周期一般为2年时间，原则上要保持相对固定，到期后重新确定。各级组织人事部门要高质量抓好党支部联系点工作推进和任务落实，对工作滞后、推进不力的，要严肃批评、坚决纠正；对消极对待、敷衍应付，甚至搞形式走过场的，要通报问责。（记者 孙小蕊 通迅员 王国辉）