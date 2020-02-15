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王洲：立足根本 抓住关键 实现目标
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-21 08:36

　　在常态化疫情防控中如何持续推进洛阳转型发展和高质量发展，实现建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎的目标，市委十一届十三次全会给出的答案就是根本靠党建引领，关键在实干争先。

　　立足根本就是要对标对表、始终走对路子，把党建引领落到实处。各级党组织要把持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本，特别是习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示，坚持及时跟进、学深悟透、学以致用，干好本职工作，推动事业发展。要把加强各级党组织建设和党员干部队伍建设作为根本，切实发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，特别要发挥机关党组织和党员干部的表率作用，加强组织领导，扣紧责任链条，建立健全工作协调推进机制，把党建引领转化为洛阳高质量发展的实际成效。要把常态化疫情防控中坚定信心作为根本，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，用足用好各项重大机遇和政策利好，坚持既定的正确思路举措，在常态化疫情防控中完成今年目标任务、推进转型发展高质量发展、落实洛阳发展新定位。

　　抓住关键就是要把准规律趋势、明晰方向路径，把实干争先落实到各项工作中。要把掌握管用方法作为关键，从学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想中寻找科学方法，从实践探索中创新方法、总结经验、发现规律，从群众智慧中总结推广鲜活做法，善作善成、提升实效。要把优化环境作为关键，在全面优化投资兴业环境、干事创业环境、安居乐业环境上下更大功夫，着力解决各种痛点堵点难点问题，让良好的发展环境成为洛阳的竞争优势。要把锤炼过硬作风作为关键，强化“一盘棋”思想，狠抓工作落实，着力克服“自满、等靠、安逸”三种心态，持续强化“进取、拼抢、攻坚”三种精神，不断提升落实力执行力穿透力，保持奋勇争先的劲头，树牢主动作为的意识，发扬务实重干的精神，增强攻坚克难的毅力，在作风建设上树起更高标杆、拿出实际行动、取得扎实成效。要把坚决扛牢责任作为关键，认清肩负的千钧重担，更加积极主动、更加用心尽心地守责担责、履责尽责，以新担当展现新作为。

　　实现目标就是建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎。建设副中心，是国家战略中部崛起战略、中原经济区建设、黄河流域生态保护和高质量发展战略赋予洛阳的发展目标，我们有责任也有能力实现这个目标。打造增长极，是河南省发展战略赋予洛阳的新定位，洛阳要成为新的增长极是事关全省发展的大事，洛阳必须引领周边地区的发展，带动豫西北、联动晋东南。发力都市圈是河南省委赋予洛阳的新任务。洛阳是洛阳都市圈的核心城市，核心城市的核心作用要凸显，开放发展、突出优势、深化改革、勇于担当，洛阳还有很远的路要走。形成新引擎，洛阳要成为国家战略落地、河南发展高质量的发动机，就必须在经济、政治、文化、社会、生态文明方面率先发展，建成区域经济中心、全国先进制造业基地、全国重要综合交通枢纽、国际人文交往中心，展示洛阳独特的魅力，谱写出新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。(王洲 中共洛阳市委党校党史党建教研部主任、副教授)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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