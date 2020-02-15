洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

聚焦重点项目和高发频发领域 洛阳启动扬尘防控秋季攻势行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-21 08:22

　　记者昨日从市住建局获悉，即日至10月底，我市将开展扬尘防控秋季攻势行动。

　　市住建局相关负责人介绍，此次行动将以“铁腕控扬尘，精细抓整治”为主题，聚焦我市建筑工地扬尘污染问题的高发频发领域和重点项目，实施扬尘污染大排查、大整治，坚决纠治行业监管“失之于软、失之于宽、失之于松”现象，重点整治项目工地环保管控措施不到位等现象。

　　按照《洛阳市2020年扬尘污染防治秋季攻势实施方案》，市控尘指挥部将以全市832个在建项目工地为重点，着力开展全域范围内的扬尘污染防治提升行动，全力推动工地扬尘治理、围挡整治等工作，在环保达标基础上助力建设项目有序推进。

　　下一步，市控尘指挥部将抽调人员成立专门督查组，以暗访为主，对各责任单位和项目工地实施督查检查，建立健全全市扬尘污染防控督查巡查的常态化机制，加大执法力度，对各类扬尘污染行为实行“零容忍”。对群众投诉、暗访发现的扬尘管控不到位的项目，将加大依法治理力度，按照“查处一批、约谈一批、曝光一批、处罚一批、追责一批”的要求，对曝光问题项目实施联合惩戒，从重从快严厉打击违法违规行为。(记者 李东慧 通讯员 王喆)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他每天开车久坐，突然右大腿不利索了
  • ·误把心梗当成中暑 他胸闷三次才就诊
  • ·吃了10个虾仁饺子，她腿上的包又红又痒
    		•
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城...
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
        飞鸟翔集、碧波荡漾……位于洛孟桥附近的朱樱湖，景美还免费，周边更有几个好去处，足可悠哉悠哉玩上一整天...
  • ·“拍路” 有讲究
  • ·烂柯山上有古观
  • ·半日时光 闲游宜阳
    		•
    		 
    新闻排行
  • 严查！9月1日前洛阳将取缔城市区内所...
  • 洛阳孟津黄河湿地惊现“极危”物种—...
  • 洛阳古代艺术博物馆正式启动申报国家...
  • 从上幼儿园到读博士，最全的资助政策...
  • 洛阳对5条商业大街进行集中提升整治
  • 洛阳7个县域博物馆正加紧建设，快来看...
  • 发力制造业创新 这两家“国字号”强强...
  • 外出办事车辆停放在小区外三天被贴三...
  • “洛阳造”新型交通反光材料实现产业...
  • 洛阳大爷“碰瓷”年轻女孩帮民警救人 ...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月20日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    伊川平等乡马回营村：...
    洛宁县：“四好农村路...
    洛阳科威：研发新品 扩...
    “洛阳造”新型交通反...
    精彩热帖

    蛇爪王

    古城夜雨

    洛水之上

    宝葫芦
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605