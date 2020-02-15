聚焦重点项目和高发频发领域 洛阳启动扬尘防控秋季攻势行动

记者昨日从市住建局获悉，即日至10月底，我市将开展扬尘防控秋季攻势行动。

记者昨日从市住建局获悉，即日至10月底，我市将开展扬尘防控秋季攻势行动。 记者昨日从市住建局获悉，即日至10月底，我市将开展扬尘防控秋季攻势行动。 市住建局相关负责人介绍，此次行动将以“铁腕控扬尘，精细抓整治”为主题，聚焦我市建筑工地扬尘污染问题的高发频发领域和重点项目，实施扬尘污染大排查、大整治，坚决纠治行业监管“失之于软、失之于宽、失之于松”现象，重点整治项目工地环保管控措施不到位等现象。 按照《洛阳市2020年扬尘污染防治秋季攻势实施方案》，市控尘指挥部将以全市832个在建项目工地为重点，着力开展全域范围内的扬尘污染防治提升行动，全力推动工地扬尘治理、围挡整治等工作，在环保达标基础上助力建设项目有序推进。 下一步，市控尘指挥部将抽调人员成立专门督查组，以暗访为主，对各责任单位和项目工地实施督查检查，建立健全全市扬尘污染防控督查巡查的常态化机制，加大执法力度，对各类扬尘污染行为实行“零容忍”。对群众投诉、暗访发现的扬尘管控不到位的项目，将加大依法治理力度，按照“查处一批、约谈一批、曝光一批、处罚一批、追责一批”的要求，对曝光问题项目实施联合惩戒，从重从快严厉打击违法违规行为。(记者 李东慧 通讯员 王喆)