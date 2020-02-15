洛阳厚植文化新优势 打造华夏历史文明传承创新核心区

对一个城市来说，留住历史文脉，不仅是为了传承文化、延续历史，也是为了更好地走向未来。

市民在隋唐洛阳城国家历史文化公园天街休闲健身

对一个城市来说，留住历史文脉，不仅是为了传承文化、延续历史，也是为了更好地走向未来。

近年，我市牢记习近平总书记嘱托，以文旅融合为抓手，加快构建文化传承创新体系，加强华夏历史文化保护传承，让文物成为城市新的“亮点”“看点”，也为群众日益美好的生活增添色彩。

在传承中发展，在创新中激活。市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，我市要坚持靠规划管控保护固态、用载体节会传承活态、促文旅融合发展业态，加快实现文化旅游“三个转变”，打造华夏历史文明传承创新核心区。

夜幕下的洛阳博物馆

保护利用 再现历史遗产辉煌

眼下正值暑期，广东省博物馆的“魏唐佛光——龙门石窟精品文物展”，频频迎来参观小高峰。在诸多陈列品中，一尊被称为“龙门最美观世音”的菩萨造像颇为引人注目。

实际上，这是一件3D打印的文物复制品，它的原型是龙门石窟万佛洞前室南壁、编号S17的观世音像龛。“原造像面部残损风化，颜色也已剥落，经过数字技术复原后，大家得以欣赏到它千年前的完整面貌和精美彩绘。”龙门石窟研究院相关专家介绍，从去年开始，龙门石窟研究院对这尊唐代造像进行探索性尝试，拉开了龙门石窟数字虚拟复原工程的序幕。

这仅是龙门石窟数字化成果的一个缩影。随着信息技术的快速发展，数字技术手段正逐渐在文博领域得到广泛应用，“跨界融合”“科技引领”“沉浸体验”等已成为文旅融合发展的重要形式，这为龙门石窟的文物保护和利用提供了契机。

“我们将借助更多高科技手段，持续提升龙门石窟文物保护利用水平，让石窟艺术变得更加生动、鲜活，可听、可说、可触摸。”龙门石窟研究院院长史家珍表示，正谋划建设的石窟文化艺术国际交往展示研究中心，集保护、研究、展示、科普、体验于一体，将真正活化龙门石窟这座艺术文化宝库。

龙门石窟被细心“呵护”的同时，二里头遗址、汉魏洛阳故城、隋唐洛阳城等越来越多的历史遗产也得到“保驾护航”。目前，我市正加快推进隋唐洛阳城等大遗址保护展示工程，一个个项目的顺利实施，让一处处大遗址成为讲述华夏历史、传播中华文明的重要阵地与窗口，再现历史遗产辉煌。

二里头夏都遗址博物馆数字化互动体验平台

活化传承 展示华夏历史文明独特魅力

16日，在二里头夏都遗址博物馆第一王朝展厅，观众跟随讲解员，开始了“夏王朝探秘之旅”。

作为研究华夏文明开端的关键考古遗存，二里头遗址揭开了“华夏第一王都”的神秘面纱，成为开启中华文明起源的一把金钥匙。该博物馆副馆长赵晓军表示，馆内的一件件文物和展陈设计，都在尽可能活化展示二里头遗址60余年的考古成果，“目的就是让更多人听得懂、看得到华夏起源的故事”。

保护历史文化遗产，既要“守得住”，也要“活起来”。如何科学有效地延续历史文脉，保护传承华夏历史文明，是古都洛阳的一道必答题。

随着“东方博物馆之都”建设不断深入，我市通过持续扩大免费开放范围、策划举办优秀展览、加强对外合作交流、开展文化活动、提升服务水平等，充分活化展示文物保护成果，努力让河洛大地的历史文化“活”起来，展示华夏历史文明独特魅力。

今年，我市将进一步提高洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆展示开放水平，加快数字博物馆建设；加快建设丝绸之路博物馆、牡丹博物馆、万里茶道博物馆等专题和特色博物馆；重点打造10座精品博物馆，实现9县(市)博物馆全覆盖。

除了历史文化遗产，我市也在着力丰富自然遗产的活化传承方式。眼下，王屋山—黛眉山世界地质公园正加紧进行提质建设。随着加强地质遗迹保护、提升基础设施水平、实施地质博物馆改造等系列工程逐步推进，这里将成为一座生态和人文交相辉映的综合性地质公园。预计今年年底前，景区将完成内部提升和地质博物馆改造前期工作，到2023年，将建成地质遗迹保护基地、地学旅游基地、科普研究基地。

九洲池

创新发展 挖掘传统文化时代价值

前不久，“东方博物馆之都”研学营地开营仪式在隋唐洛阳城国家历史文化公园天街举行，引来省内外多家媒体争相报道。全国各地的研学基地不少，可把“大本营”建在大遗址上的，目前只有这一个。

该营地由定制装配式建筑组成，在符合文物保护利用相关要求的同时，兼顾艺术性和功能性。营地内“品”字形的廊院式空间布局，还原了隋唐时期盛行的住宅廊院式布局形制。26栋建筑中有研学宿舍16栋，并配备研学展示馆、体验教室、活动广场、餐厅水吧、图书阅览室、大型娱乐设施及大片绿地等，可同时为120名学员提供研学配套服务，是我市目前功能最完善、设施最先进的综合性研学营地。

传承弘扬中华优秀传统文化，并不意味着守旧复古，而是要充分挖掘其时代价值，实现创新发展。近年，我市持续推进文旅融合，注重内涵式发展，推动博物馆、遗址保护展示等项目得到充分利用。例如，“东方博物馆之都”研学营地与周边的“三馆二园”——洛阳博物馆、定鼎门遗址博物馆、市规划展示馆、隋唐城遗址植物园、中国国花园形成了“15分钟研学步行圈”，打造具有洛阳特色的“文化+旅游+教育”全新研学模式，让“用旅游的方式传播河洛文化”成为可能，叫响“研学洛阳，读懂中国”品牌。

眼下，我市已申请创建国家文物保护利用示范区，抓住文化特色，以“文”的元素“化”发展新路。在推动华夏历史文化保护传承的征程上，洛阳正站在新的高度，找准历史和现实的结合点，着力加快打造国际文化矩阵，加快建设国际文化旅游名城、国际人文交往中心，在推进文化繁荣兴盛上奋勇争先。（记者 智慧 实习生 王奕菲）(本文图片均为资料图片)