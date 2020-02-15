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洛平：磨砺前瞻性思考的真本领
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-21 08:21

　　看得见多远的未来，就能走得到多远的远方。

　　在市委十一届十三次全会上，市委书记李亚引用省委要求指出，弄清楚15年以后的发展蓝图，才能把接下来5年的发展谋划好、推进好；弄清楚未来5年的发展目标，才能知道现在应该做什么、怎么做，强调要把眼光放得更开阔、更长远一些，既考虑战胜眼前困难的需要，又考虑更长时期发展的要求。朴素的表达，传递出对前瞻性思考的深刻体认，为我们更好谋势蓄势指明了方向。

　　“凡事预则立，不预则废”，这是传承千年的民族智慧，也是我们党治国理政的宝贵经验。就在最近，中央政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作，以“五个必须”定调“十四五”规划编制工作，其中一个“必须”，就是必须加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，实现发展规模、速度、质量、结构、效益、安全相统一。把“前瞻性思考”摆得如此之重，具有很强的战略性、指导性、针对性。

　　今天，洛阳与全省全国一样，面临的发展机遇与挑战前所未有。从大处说，世界百年未有之大变局加速演进，“两个一百年”奋斗目标历史交汇，但不稳定性不确定性较大，我们遇到的很多问题是中长期的，必须从持久战的角度加以认识。从自身看，加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，在全省全国发展大局中展现更大担当与作为，这是省委的重托，也是洛阳人民的期盼，但新的区域竞争日趋激烈，推进转型发展高质量发展，重塑中长期经济增长动力，注定都是长期的历史进程。这就决定了我们既要“埋头赶路”，又要“抬头看天”，学会带着“望远镜”谋划推动发展。

　　回望“十三五”来路，洛阳从“以新发展理念为引领”这个逻辑起点出发，坚持目标导向与问题导向、立足当下与放眼长远、站位全局与成于一域相结合，以“四高一强一率先”奋斗目标为牵引，在吃透上情、审视市情、借鉴外情的基础上，谋划推进并不断完善“9+2”工作布局，办成了一批过去想办而没有办成的大事，解决了一批长期想解决而没有解决的难题，推动洛阳发展不断迈向新境界，赢得了省委省政府更高的赋能定位。

　　“不谋万世者，不足谋一时。”强调前瞻性思考，其实就是在强调对时代大势的洞察，对历史方向的把握，对发展规律的驾驭，切实增强工作的原则性、系统性、预见性、创造性，避免目光短浅，避免急功近利，避免“计划赶不上变化”，始终站在历史正确的一边！

　　磨砺“前瞻性思考”的本领与水平，需要我们不断提高战略思维、创新思维、辩证思维等能力，以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，拿出更多符合规律性、体现针对性、具有实效性的思路举措。具体到当下，就是要更好驾驭层出不穷的新矛盾新问题、不断涌现的新业态新模式、加速更新的新技术新手段，尤其是以习近平总书记“五个必须”要求为遵循，以战略眼光审视大势大局，把“十四五”规划编制与落实国家战略、落实洛阳发展新定位等统一起来，让奋斗目标的路线图、时间表更加清晰，让洛阳发展的良好势头不断延伸到未来。

　　有人说，今天我们如果不生活在未来，那么未来我们将生活在过去。磨砺前瞻性思考的真本领，把发展的眼光放得更远，把奋斗的脚步踩得更实，朝着光辉明天破浪前行！(洛平)
[ 责任编辑：席倩倩]
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