洛阳对5条商业大街进行集中提升整治

创建文明城市，加快推进商业大街创建提升。近日，市市场监管局通过组织观摩学习、加强督导检查等方式，对我市洛龙区政和路，涧西区南昌路、辽宁路，吉利区中原路和高新区创业路5条主要商业大街进行集中提升整治。

创建文明城市，加快推进商业大街创建提升。近日，市市场监管局通过组织观摩学习、加强督导检查等方式，对我市洛龙区政和路，涧西区南昌路、辽宁路，吉利区中原路和高新区创业路5条主要商业大街进行集中提升整治。

昨日下午，记者在洛龙区政和路商业大街看到，两侧入口的显著位置均设有“诚信经营示范街”标识，沿街悬挂有定期按时公示的“诚信红黑榜”公示栏，上面写有商家名称，沿街门店挂有诚信服务承诺书或明白卡，部分门店在显著位置悬挂诚信商户、诚信经营示范店等牌匾，并设置社会主义核心价值观、市民公约、疫情防控等公益广告。

据了解，结合提升整治工作要求，市市场监管局组织安排专人负责查看5条商业大街的诚信经营标识公示、宣传栏展示、公益广告设置、沿街店面环境卫生和食品安全等情况，要求沿街公示牌、宣传栏、公益广告、行业规范等要统一标准，突出洛阳元素，展示城市形象。

市市场监管局相关负责人介绍，各级市场监管部门将继续加强与辖区创建、公安、城市管理等部门的协同配合，集中解决车辆乱停乱放、环境卫生等问题；对照商业大街创建标准，提升质量，提升速度，深入推进我市创建全国文明城市工作，打造设施完善、环境优美、秩序优良的文明商业大街。（记者 李岚 通讯员 陈翔）