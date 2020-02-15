洛阳这个山村小老板身兼三职　忙出大名堂……

洛阳市汝阳县的靳村河九曲十八弯，“割”开层层大山后来到靳村乡石寨村，这里山高水急落差大，如今是一处漂流胜地。

洛阳市汝阳县的靳村河九曲十八弯，“割”开层层大山后来到靳村乡石寨村，这里山高水急落差大，如今是一处漂流胜地。

8月18日上午，毒辣辣的太阳把靳村河晒得发亮，石寨村里的恐龙谷漂流景区上码头却一片清凉。一群男男女女正忙着穿救生衣，有小伙子逞能，一下跳进船里，引来一阵惊呼和笑骂。

“坐好了，放船喽！”岸边一个中等身材的汉子一声吆喝，随即弯腰伸手，使劲儿把橡皮船推出去老远，他一起身，汗珠子吧嗒吧嗒往下掉。这时他掏出手机看了一眼，随即放下缆绳转身喊：“伙计们，时间到了，先走了啊。”“知道了，老高”……

快晌午的时候，景区正对门的一个小店里人来人往，“老高”正坐在门口的收银台找钱，他背后是一排货架，摆满了零食饮料；他面前是几张桌子，不少人正在埋头吃面条。一半商店，一半饭店，“老高”做的是“二合一”生意。

“老高”名叫高建敏，今年63岁，石寨村村民，说话急、语速快，思路清晰，记忆力很好。

2012年，景区开门营业，慢慢带起了石寨村做生意的风气，靠天吃饭的村民们纷纷当上了老板，老高很快也下了海——手里撑把伞，地上铺块布，摆上山货、零食和饮料，吆喝一声就算开了张。

老高管这叫“摆野摊”，一说起当年的事儿他就忍不住笑，脸上的褶子好像都透着幸福。2015年，老高有了“根据地”，小店一年比一年红火，他就从村里招了几个妇女做手擀面、卖东西，他去景区上班的时候就让老伴儿在这儿盯着，自己下了班就赶紧过来帮忙。

过了饭点儿，店里清静了很多，老高便开上面包车去打理自家的香菇。

大棚里闷热潮湿，没走几步老高脑门上就挂了汗，他在香菇架子中间走走停停，时不时检查一下装香菇的袋子，看见长势好的点头笑笑，碰到长坏的就皱着眉头把香菇袋取出来，夹在腋下带走。

石寨村有种香菇的传统，这两年路好了，游客也多了，香菇身价水涨船高，越卖越好。眼下，老高手里有1.5万袋冬香菇，每年能卖好几万块钱。

转眼到了傍晚，老高又开着面包车往景区下码头赶去，因为这个点儿差不多该收船了。老高说，这就是他的日子，从早忙到晚，但能忙出大名堂……(洛报融媒记者 赵硕 实习生 王龙飞 文/图)