发力制造业创新 这两家“国字号”强强联手要搞大动作

作为“中国制造2025”五大工程之一，国家制造业创新中心是未来制造业创新体系的核心力量，肩负着整合创新资源、凝聚创新力量、完善创新体系、提高创新能力、支撑制造强国的重要使命。

作为“中国制造2025”五大工程之一，国家制造业创新中心是未来制造业创新体系的核心力量，肩负着整合创新资源、凝聚创新力量、完善创新体系、提高创新能力、支撑制造强国的重要使命。

位于洛阳的全省唯一一家国家制造业创新中心——国家农机装备创新中心，近日与国家智能网联汽车创新中心、易通星云(北京)科技发展有限公司签订战略合作协议，合作各方将围绕前沿共性关键技术研究、创新中心建设等内容开展深入合作，共同构建国家制造业创新中心合作新体系。

根据合作规划，此次两家国家制造业创新中心加上国内顶尖智能装备研发企业的“强强联手”，将面向国家战略和智能网联技术、农机行业发展需求，联合开展前沿技术和共性关键技术研究，围绕农机装备作业环境感知、多机协同作业等开展技术攻关，打通技术研发、转移扩散和产业化链条，形成以市场化机制为核心的成果转移、扩散、孵化机制。

在合作方式上，三方将积极构建紧密型资源联盟体，就农机装备智能化创新方向提供有效合作方式，通过联合参展、会务及技术论坛等活动的开展，共同推进政产学研用合作，本着“资源共享、互惠互利，战略联盟，共谋发展”的原则，共同构建国家制造业创新中心战略合作新体系，实现适应创新中心发展需求的科研项目合作、科技成果转化、技术服务、联合开展活动等全方位一体化链接，共同推进国家级制造业创新中心互联共助的全面战略合作。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 唐聪聪)