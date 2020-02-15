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洛阳大爷“碰瓷”年轻女孩帮民警救人 被多家媒体关注
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-20 17:33
张惠祥(左)和民警杨自豪

　　洛阳63岁大爷张惠祥故意“碰瓷”轻生女孩，帮民警救人的事，被人民日报、新华社、央视新闻等国家级媒体关注。

　　18日、19日，人民日报、新华社、央视新闻等多家国家级媒体的官方微信公众号转载《洛阳晚报》官微(lywb20)对张惠祥施巧计，帮民警救下跳桥女孩的报道。

　　人民日报官微标题是《老人深夜“碰瓷”年轻女子，民警却为她点赞》，新华社官微标题是《白发大爷“碰瓷”年轻女孩，民警却公开点赞》，央视新闻官微标题是《老人深夜“碰瓷”年轻女子，民警竟公开点赞》。这些文章推送后，阅读量短时间内就突破10万，同时收获数万名网友点赞。

　　张惠祥帮民警救人的事发生在8月9日。当天，一名年轻女孩因感情问题跑到牡丹桥上轻生，安乐派出所民警杨自豪等人到场后无法靠近女孩。关键时刻，63岁张惠祥急中生智，借口女孩踩到他的渔网，故意激怒对方，成功吸引到女孩的注意力，给民警争取到救人机会。事后张惠祥才说，他当晚压根就没带渔网。>>>点击查看详细报道

　　8月13日，晚报官微“洛阳晚报”率先推送文章《洛阳63岁大爷“碰瓷”年轻姑娘！民警竟称赞：佩服！》，引发数百名网友给张惠祥点赞。

　　对于张惠祥的“碰瓷”，网友们夸赞起来毫不吝啬：大爷永远是大爷，最棒“碰瓷”；另类“碰瓷”演绎人间别样柔情……

　　今日上午，记者联系上张惠祥时，他刚坐了一夜火车到达安徽办事。听说自己被这么多媒体关注，他淡定地说，自己当时只是帮了个小忙，救人的民警更值得表扬。他的老伴儿和孩子知道这件事后，都挺支持的，觉得他做得对。

　　如今，张惠祥又有了一个新“标签”：经晚报报道推荐，他成为2020年洛阳“最美家乡人”候选人，有机会代表洛阳参加阿里巴巴天天正能量联合全国30多座城市主流媒体发起的2020“最美家乡人”评选活动。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 方楚 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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