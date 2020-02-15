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市检察院开展全市未检案件质量评查专项活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 2020-08-20 19:40

　　为进一步规范未检刑事案件办理程序，加强未成年人刑事检察工作规范化建设， 8月11日至8月14日，洛阳市人民检察院第九检察部组织全市未检部门干警在宜阳县人民检察院开展了为期4天的未检案件质量专项评查活动。通过此次专项活动，大家交流了评查心得，学习了先进经验，总结了办案不足，为今后全市未检案件办理的提质增效奠定了坚实的基础。

　　一、高度重视

　　全市未检部门高度重视此次案件质量评查活动，洛阳市院专职检委赵宝红就案件质量评查专项活动作出指示；洛阳市检察院第九检察部主任吴丽丽在案件质量评查预备会上传达了此次活动的目的和意义，并对评查提出了具体要求；洛阳市检察院第九检察部副主任梁利超就实地督促指导宜阳检察院事宜进行了安排，并全程实地查看活动开展情况。宜阳县院副检察长金锋带领宜阳院未检干警精心安排此次评查活动，其他各县区院也积极派出业务骨干参与此次专项活动，为此次案件评查的顺利进行提供了后勤保障和人员保障。

　　二、精心部署

　　此次评查工作由洛阳市检察院统一组织，从各县区检察院抽调未检业务骨干参与评查工作。此次评查工作共分三个评查组，实行交叉互评，通过案件评查预备会、集中阅卷评分、评查结果复议评析会、优质案件评选会等方式，对列出的所有拟评查案件存在的程序不完善等瑕疵问题，做到及时发现、及时提出、及时纠正，促进案件评查工作规范有序、公开公正开展，推动全市各县区院未检工作人员相互学习、相互交流、相互促进，增强办案人员的责任意识，保证此次案件评查取得良好的效果。

 

　　三、严格标准

　　此次评查采取“集中阅卷+现场反馈”的方式，每个案卷均保证有两个员额检察官进行评查，评查员严格按照《洛阳市检察机关未成年人刑事案件质量评查办案(试行)》标准对所评卷宗存在问题进行梳理，逐案填写《案件质量评分表》和《案件评查计分表》。在集中阅卷评查结束后，由洛阳市检察院现场主持召开复议评析会，充分听取各单位对评查结果的异议，并由评卷人员当场作出解答。随后，根据复议后最终确定的分数排名与推荐结果选出31件优质案件备选案件，通过召开优质案件评选会由参与优质案件评选的县区检察院，按照认定事实、办案程序、释法说理、未检特殊制度落实、法律监督及参与社会治理、案件办理效果等7个方面进行汇报，15个县区院员额检察官担任评委打分，最终评出全市10个“优质案件”和10个“优秀案件”。（通讯员/储涛）
[ 责任编辑：李玉洁]
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