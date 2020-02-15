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洛阳7个县域博物馆正加紧建设，快来看看最新进展！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-20 16:58
偃师商城遗址博物馆

　　今日，洛报融媒记者从市文物局获悉，目前洛阳7个县域博物馆正加紧建设，不少博物馆已进入文物清理、修复阶段。

　　孟津县博物馆建筑主体已完工，已完成陈展招标工作。现陈展公司已进场施工并已向洛阳博物馆移交需清洗、修复的文物。

　　伊川县博物馆建筑主体已完工，正在安装室内消防主管道、弱电强电桥架，中央空调、新风系统都已进场施工，电梯已购回即将安装。

　　宜阳县博物馆建筑主体已完工，目前正在进行公共区域施工；陈展文物已完成挑选，正在进行清理修复。

　　嵩县博物馆建筑主体已完工，现已完成外墙石材骨架安装的90%，室外配套道路道牙安装70%，正在进行展厅装修。陈展大纲中所需文物清单和资料整理工作已完成；陈展大纲的细化方案已完成60%，近期完成陈展方案撰写承接公司与城建文投公司签订陈展方案撰写协议。

　　栾川县博物馆室外停车场建设已完成82%，室内装修完成87%。

　　洛宁县博物馆目前正在协调征地事宜和商定博物馆设计规划公司。

　　汝阳县博物馆基础筏板水泥浇筑完成，地下室施工完成25%。

新安博物馆

　　按照计划，今年，洛阳市博物馆总数将超过100座，实现九县(市)国有博物馆全覆盖。此前，洛阳市9个县(市)中，偃师市、新安县已有国有博物馆，随着县域博物馆建设持续推进，上述7县也将拥有宣传县域历史文化的国有博物馆。(洛报融媒记者 智慧 实习生 王奕菲 通讯员 张路路)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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