从上幼儿园到读博士，最全的资助政策请您收好

新学期即将来临。今日，省教育厅发布提醒，目前涉及学生资助的政策体系已实现“三个全覆盖”，即学段全覆盖，公办民办学校全覆盖，家庭经济困难学生全覆盖。符合条件的学生及家庭可及时向有关部门提出资助申请。

新学期即将来临。今日，省教育厅发布提醒，目前涉及学生资助的政策体系已实现“三个全覆盖”，即学段全覆盖，公办民办学校全覆盖，家庭经济困难学生全覆盖。符合条件的学生及家庭可及时向有关部门提出资助申请。

学前教育

据介绍，学前教育资助政策目前按照“地方先行、中央补助”原则，主要分为政府资助、幼儿园资助等。

政府资助。对普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童，特别是建档立卡贫困家庭儿童、低保家庭儿童、特困救助供养儿童、孤儿和残疾儿童进行资助。

幼儿园资助。幼儿园从事业收入中提取一定比例的经费，用于减免收费、提供特殊困难补助等。

义务教育

义务教育的资助政策主要包括实施“两免一补”和营养改善计划。

两免一补。免除义务教育阶段所有学生的学杂费，为学生免费提供教科书，为小学一年级新生免费提供正版学生字典。对家庭经济困难学生给予生活补助：寄宿制小学生每生每年补助1000元，初中生每人每年1250元；非寄宿制小学生每人每年500元，初中生每人每年625元。

营养改善计划。为国家试点地区农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助，补助标准为每人每年800元。

普通高中教育

普通高中阶段资助政策以国家助学金等为主，地方政府资助和学校资助等为补充。

国家助学金。对普通高中家庭经济困难学生给予资助，标准为每人每年2000元。

免学杂费。免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费。在民办高中就读的符合条件的学生，按照当地公办普通高中标准予以补助。

学校资助。学校从事业收入中提取一定比例的经费，用于减免学费、设立校内奖助学金和特殊困难补助等支出。

中等职业教育

中等职业教育领域的资助政策以国家奖学金、国家助学金和免学费为主，地方政府资助、学校资助等为补充。

国家奖学金。对全日制中等职业学校二年级(含)以上学生中学习成绩优异、技能表现突出的学生进行奖励，每人每年6000元。

国家助学金。对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生给予资助，每人每年2000元。

免学费。对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费。

学校资助。中等职业学校从事业收入中提取一定比例的经费，用于学费减免、校内奖助学金、特殊困难补助和勤工助学等。

本专科生教育

本专科生教育阶段资助政策主要包括“奖贷助勤补免+绿色通道”等多元混合资助。

国家奖学金。奖励特别优秀的全日制本专科生，每年奖励6万名，每人每年8000元。

国家励志奖学金。奖励资助品学兼优的家庭经济困难的全日制本专科生，每人每年5000元。

国家助学金。资助家庭经济困难的全日制本专科生(含预科生)，标准为每人每年3300元。

国家助学贷款。家庭经济困难学生可申请办理国家助学贷款，每人每年最高不超过8000元。。

服兵役高等学校学生国家教育资助。对应征入伍服义务兵役、招收为士官、退役后复学或入学的高等学校学生实行学费补偿、国家助学贷款代偿、学费减免，每人每年最高不超过8000元。

基层就业学费补偿贷款代偿。对中央高校应届毕业生，自愿到中西部地区和艰苦边远地区基层单位就业、服务期达到3年以上(含3年)的，补偿学费或代偿国家助学贷款，每人每年不高于8000元。地方高校毕业生参照中央高校政策制定执行。

师范生公费教育。在六所教育部直属师范大学就读的公费师范生，在校期间不用缴纳学费、住宿费，还可获得生活费补助。部分省份高校也实施师范生公费教育政策，报考师范类专业的学生可向相关院校进行咨询。

新生入学资助项目。中西部生源的家庭经济困难新生可申请入学资助项目：就读本省院校的新生每人500元，就读省外院校的新生每人1000元。学生可向当地县级教育部门咨询办理。

绿色通道。家庭经济特别困难的新生如暂时筹集不齐学费和住宿费，可在开学报到期间，通过高校开设的“绿色通道”先办理入学手续。入学后，高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定，采取不同措施给予资助。

校内资助。学校设立校内奖学金、助学金、困难补助、伙食补贴、校内无息借款、学费减免等，利用事业收入资金以及企业、社会团体和个人捐助资金实施校内资助。

研究生教育

研究生教育阶段全面享受本专科生政策，奖助学金标准更高。

国家奖学金。硕士生每人每年2万元；博士生每人每年3万元。

学业奖学金。研究生学业奖学金标准不超过同阶段研究生国家奖学金标准的60%。

国家助学金。中央高校硕士研究生每人每年6000元，博士研究生每人每年15000元；地方所属高校硕士研究生每人每年不低于6000元，博士研究生每人每年不低于13000元。

“三助”岗位津贴。设置研究生“三助”(助研、助教、助管)岗位，并提供“三助”津贴。

研究生国家助学贷款、基层就业学费补偿国家助学贷款代偿、服兵役高等学校学生国家教育资助，申请条件、程序等有关规定，与本专科生基本相同，资助标准为每生每年不高于12000元。（洛报融媒记者 孟山）