外出办事车辆停放在小区外三天被贴三张罚单丨百姓呼声每日简报

8月19日0时--8月19日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计257条，已回复的帖子88条，未回复帖子169条。其中，市公安局、市城市管理局、市住房和城乡建设局、市新奥华油燃气公司等单位回复积极。

8月19日0时--8月19日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计257条，已回复的帖子88条，未回复帖子169条。其中，市公安局、市城市管理局、市住房和城乡建设局、市新奥华油燃气公司等单位回复积极。

【热帖】

· 外出办事车辆停放在小区外三天被贴三张罚单

· 滨河南路西苑桥至文仲大道段何时开工建设？

· 展览路人行道树上长满尺蠖

· 建议伊滨区天明城南侧建设中学 缓解周边居民子女“入学难”的问题

· 小学、初中秋季何时开学？

· 建议滨河南路西苑桥至文仲大道段高标准修建快速路

· 倒盏村停车场违规收取10元停车费

· 龙鳞路郑兴农贸市场近期是否会拆迁？

· 紫金风景线小区打球扰民矛盾激化 亟需解决

· 洛龙区行知小学老师推荐学生去辅导班

· 建业定鼎府58号楼何时能通燃气？

【已回复】

1. 投诉：外出办事车辆停放在小区外三天，被贴三张罚单。

市公安局回复：对您反映的问题答复如下：一、根据《中华人民共和国道路交通安全法》规定，违法停车行为的构成要素，不包括所在路段有没有禁停标志，在没有禁停标志的道路上，乱停车也构成违法行为。同时《中华人民交共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条第五款规定，路边停车应当紧靠道路右侧，机动车驾驶人不得离车，上下人员或者装卸物品后，立即驶离。二、您提出的停车三天被贴三张告知单的情况，系不同自然日发生的相同违法行为，属于两个不同的概念。三、针对您提出的违法地址错误的问题，录入违法系统时，工作人员会再次对路面执勤人员上传的违法停车告知单和证据照片进行核查，如存在输入错误等情况会及时进行更正。我们已针对此问题，要求路面执勤人员在工作中认真核对相关信息。四、为加快洛阳副中心城市建设，尽快还路于民，近期根据市委、市政府和市公安局工作部署，洛龙交巡大队通过大频度的现场巡逻管控、空档时段的监控抓拍，严格日常管理。7月22日、26日洛阳交警微信公众号相继推出《重磅！限时停车、监控抓拍......洛阳静态停车秩序整治再升级！》、《重磅！洛阳交警持续深入落实、高质量高效推进静态秩序治理工作！》等微信文章，同时也通过微博、927广播对静态秩序整治进行了宣传。五、建议您停放车辆时换位思考，到正规的停车泊位或停车场所合理停放您的爱车。目前可停放至隋唐园立交停车场等正规停车场所。同时我们也会积极与相关部门沟通上报，在周边实行限时停车，解决群众停车难问题。良好的交通秩序不仅需要交警部门的管理，更需要广大市民的理解、支持和配合。感谢您对交通管理工作的关注和支持。

2. 投诉：滨河南路西苑桥至文仲大道段何时开工建设？

市住房和城乡建设局回复：滨河南路(西苑桥至文仲大道段)提升改造工程已完成招标工作，因市城管局提出沿线涉及高规格苗木较多，考虑到夏季苗木迁移成活问题，暂不具备施工条件，待秋冬季节苗木迁移完成后开工建设。

3. 投诉：展览路人行道树上长满尺蠖。

市城市管理局回复：我单位养护人员根据植物病虫害防控计划，正在逐段循环对管理范围绿化苗木进行施药作业。您反映的“展览路法院对面”路段，已经进行了多次打药作业，最近一次作业时间为8月18日，目前正处于药效期。同时也呼吁其它绿化建设管理单位，同防同治，科学有序的做好城市植物病虫害防控工作。

4. 建议：伊滨区天明城南侧建设中学，缓解周边居民子女“入学难”的问题。

市教育局回复：伊滨区孝文大道以东商住小区适龄学生，根据洛阳魏书生中学及伊滨区实验中学空余学位情况摇号派送学位，如上述两校空余学位不足，将在全区其他有空余学位的公立初中调剂派送学位。您反映的初中建设问题已得到伊滨区党工委、管委会的高度重视，新初中建设已列入工作计划，正积极争取、筹措资金在该区域布局1所初中。

5. 咨询：小学、初中秋季何时开学？

市教育局回复：全市义务教育(小学、初中)开学时间：8月31日报到，9月1日正式上课。

6. 建议：滨河南路西苑桥至文仲大道段高标准修建快速路。

市住房和城乡建设局回复：滨河南路(西苑桥至文仲大道段)提升改造工程目前由规划局负责，正在按照双向六车道进行方案优化。

7. 咨询：龙鳞路郑兴农贸市场近期是否会拆迁？

涧西区回复：经过了解，根据洛阳市政府规划，要对秦岭防洪渠进行提升整治，目前项目正在规划当中，郑兴农贸市场在规划红线以内。

8. 投诉：洛龙区行知小学老师推荐学生去辅导班。

洛龙区回复：经调查，该校与欢乐教育辅导机构无任何关联，针对您所反映的问题，我局已要求学校加强教师队伍管理，加强师德师风教育，要求教师切实遵守师德师风禁令，自觉履行师德师风承诺。

9. 咨询：建业定鼎府58号楼何时能通燃气？

市新奥华油燃气公司回复：洛阳市老城区经八路与道北四路交叉口定鼎府G-5,G-8号楼成批新户项目已于2019年5月完成燃气施工，该项目已经进入验收流程，因开发商庭院施工进度缓慢(20余米中、低压燃气管道在施工区)致使地埋检测无法通过。目前我公司已和开发商沟通完毕，对方对该处占压处理并承诺该处不再动土，管网检测班认同此处理方案。争取该庭院八月底达到置换通气状态。

【尚未有结果】

1. 投诉：倒盏村停车场违规收取10元停车费。

2. 投诉：紫金风景线小区打球扰民矛盾激化，亟需解决。

【网友建议】

建议：尽快维修南村公园里损坏的篮球架

网友：蓬莱路与武汉路交叉口西南角南村公园里的篮球架一直处于损坏状态，无人维修，至今已经快半年了，建议相关部门尽快维修。

建议：“哈啰”助力车扩大投放范围

网友：“哈啰”助力车在市区部分区域投放的范围较小，偏远区域没有投放车辆，居民出行十分不便。建议“哈啰”助力车扩大投放范围，为周边居民出行提供更多便利。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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