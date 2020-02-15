洛阳市人大常委会召开主任（扩大）会议

昨日，市十五届人大常委会召开第30次主任(扩大)会议。市人大常委会主任吴中阳主持会议。

昨日，市十五届人大常委会召开第30次主任(扩大)会议。市人大常委会主任吴中阳主持会议。

会议原则通过了市十五届人大常委会第十九次会议建议议程和日程安排。会议决定，市十五届人大常委会第十九次会议于8月26日至27日召开。会议建议议程主要有：学习习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话、在吉林考察时的重要讲话和在《求是》杂志刊发的重要文章精神，学习省委十届十一次全会、市委十一届十三次全会、市委人大工作会议等精神；对《洛阳市历史文化名城保护条例(草案)》进行一审；审议洛阳市人大常委会关于《中华人民共和国土壤污染防治法》贯彻实施情况执法检查的报告；听取和审议关于乡村振兴工作情况的报告；听取和审议关于教育事业高质量发展情况的报告，并进行专题询问；听取和审议关于洛阳市2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、关于洛阳市2019年财政决算和2020年1—6月财政预算执行情况的报告、关于洛阳市2020年市级预算调整方案(草案)的报告、关于2019年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告、关于市中级人民法院执行工作开展情况的报告；审议《关于强化开放引领推动洛阳开放型经济高质量发展的报告》审议意见落实情况的报告；人事任免事项。会议听取并研究了上述有关事项。

会议还听取和审议了关于对我市地方性法规执行落实情况开展专项督查调研活动的实施方案(草案)。会议还研究了其他事项。（记者 智慧 通讯员 何燕）