紧盯节点倒排工期挂图作战 推动“新洛玻”建设提速提效

昨日，市委副书记赵会生带领相关部门负责同志冒雨深入汝阳、偃师和伊滨区，围绕市委市政府与凯盛集团达成的“新洛玻”“一总部一中心三基地”项目推进情况开展现场办公、推进项目建设。

昨日，市委副书记赵会生带领相关部门负责同志冒雨深入汝阳、偃师和伊滨区，围绕市委市政府与凯盛集团达成的“新洛玻”“一总部一中心三基地”项目推进情况开展现场办公、推进项目建设。

今年4月，我市与凯盛集团达成战略合作协议，凯盛集团将在洛建设一个总部基地、一个研发展示中心和三大生产基地，致力打造世界一流、全国最具竞争力的玻璃新材料研发制造产业基地。今年6月，我市再次赴凯盛集团深入对接，共同约定加快推进既定合作项目，确保“十一”前落地开工一批，年底前实现“新洛玻”建设初见成效。调研中，赵会生一行先后到汝阳特种玻璃产业基地、偃师电子信息玻璃产业基地、伊滨信息显示玻璃产业基地、洛玻集团总部基地及研发展示中心项目等厂区和地块，全面了解项目进展情况，系统梳理存在的瓶颈问题，进一步压实地企双方责任，确保项目建设顺利推进。

赵会生在调研中强调，洛阳携手凯盛集团打造“新洛玻”，既是洛阳打造先进制造业基地的重大项目，也是企业实现转型发展高质量发展的载体支撑。地企双方要认真落实战略合作协议，对照既定合作项目及时间节点，立足于干、立足于实、立足于效，透通瓶颈、持续攻坚，倒排工期、挂图作战，携手推进“新洛玻”“一总部一中心三基地”项目早开工、早投产、早见效，更加彰显“洛阳速度”“凯盛效益”。市直相关部门和属地党委政府要压实责任、靠前服务，全力做好要素保障，切实办好“围墙外的事情”，为企业提供良好营商环境。希望企业抢抓发展机遇，积极主动作为，进一步优化内部流程，压茬推进设计、施工、设备配套等工作，加快推动项目建设提速提效，为洛阳加快建设副中心城市作出更大贡献。

副市长侯占国参加活动。（记者 白云飞）