面对洪水挑战，看洛阳如何打好攻防战

汛期，洪涝灾害影响巨大。我市位于黄河中游南岸，地形地貌复杂，河渠溪涧较多，库塘堰坝密布，境内有大小河流7500多条，当前仍处于防汛关键时期。一旦强降水来临，洪水暴发，我们将通过哪些防洪硬件设施与桀骜狡诈的洪水斗智斗勇？

汛期，洪涝灾害影响巨大。我市位于黄河中游南岸，地形地貌复杂，河渠溪涧较多，库塘堰坝密布，境内有大小河流7500多条，当前仍处于防汛关键时期。一旦强降水来临，洪水暴发，我们将通过哪些防洪硬件设施与桀骜狡诈的洪水斗智斗勇？昨日，记者采访相关部门，为您详细讲解敌我双方如何展开激烈较量。

市区河道堤防可抵御100年一遇洪水

水祸虽猛于虎，但并非不可预防。降水丰亏由天，调水理水由人。水利工程在防洪方面发挥着重要作用。其中，河道堤防就是抵御洪水的基础防线。

洪水来临时，河道堤防能发挥怎样的作用呢？市水利局建设管理科工作人员介绍，堤坝是水利工程中的重要组成部分，它主要起到“束水”的作用。

洪涝一旦发生，河道堤防就能够发挥控制水势、疏导洪水的作用，从而有效保障河道两岸人民的生命财产安全。

大堤一般依据历史最高洪水位设计，这一水位称为设计水位，也叫保证水位。堤顶的设计高度，通常根据大堤的重要性，超过设计水位1米至2.5米，以防水流溢出。

据了解，目前，我市各级河道堤防的设计防洪标准分别为市区河道堤防可抵御100年一遇洪水、县城河道堤防可抵御50年一遇洪水、乡镇河道堤防可抵御20年一遇洪水。

近年，我市在修筑加固河道堤防的同时，推进“四河同治”，重点修复和保护城市河道系统，通过引水补源、截污治污、河道疏浚、生态修复等，扮靓生态环境，增强河道行洪能力。

此外，水闸、橡胶坝等，也可以在汛期有效调节水位和流量。目前，我市现有过闸流量1立方米每秒及以上水闸73座，伊洛河现有橡胶坝44座。

我市有大型水库5座，可主动出击迎战洪水

河道堤防在防汛中能够发挥重要作用，不过建设成本高，且堤防的防洪能力并不能无限增强。于是，我们需要应对洪水的另外一道防线——水库。

市水利局建设管理科工作人员说，面对狡诈的洪水，如果说堤防属于被动迎战型，那么水库则属于主动进攻型。水库通常位于上游河道，能起到调蓄洪水的作用。当洪水来势凶猛，河道行洪能力捉襟见肘时，上游的水库就可以拦蓄洪水“请君入瓮”，降低下游河道堤防的压力。

目前，我市境内共有大型水库5座，总库容158.91亿立方米，分别是陆浑水库、故县水库、小浪底水库、西霞院水库和前坪水库。其中，前坪水库为在建水库。中型水库12座，其中淮河流域2座、黄河流域10座，总库容2.68亿立方米。小型水库140座，总蓄水能力2.39亿立方米。

在线查看水库运行情况

在市水利局建设管理科，工作人员打开全国水库运行管理信息系统，向记者介绍：“通过该系统，我们可以详细了解每座水库目前的运行情况，根据洪水预报在线对水库进行调度。正是通过联合调度庞大的洛阳水库群，我们才有了与桀骜洪水一较高下的底气。”

迎战洪水，防“明枪”更要防“暗箭”

面对洪水挑战，全国各地都会做好准备。可为什么有的地区一旦出现强降水，还是有发生大堤溃决、水库告急的风险。下面，记者将带您详细了解我们面对的是怎样一个强大的敌人。

洛阳水文水资源勘测局工作人员说，洪水指的是河流、海洋、湖泊等水体上涨超过一定水位，威胁有关地区的安全，甚至造成灾害的水流。它桀骜狡诈，不仅在正面战场与我们展开较量，如造成大水漫堤等，还善于奇袭，表面按兵不动，实则在我们注意不到的地方进行袭扰。

从正面战场来看，如果水位飙升，大堤就难以招架。一旦洪水突破大堤的阻拦，它们就像占据绝对优势的士兵，从高处嘶喊着向下进攻，堤顶到底部的落差可以让洪水产生巨大的冲刷力，从漫堤到决堤可能只需要很短的时间。

现在，面对这样的正面冲突，我们已经有足够的经验，前期做好水情监测，通过上游水库群拦截洪峰、通过沙袋等加高堤防，这样的险情基本可以化解。面对洪水，我们更怕的是暗处的敌人。

该工作人员说，对于堤防、水库等水利工程来说，最怕的是渗流，这才是洪水真正的“撒手锏”。渗流指的是液体在土壤孔隙或其他透水介质中流动。大堤虽然坚固，但是内部也会有一些孔隙，大堤地基同样如此。河堤被长时间浸泡，背水一侧就会出现渗水。

如果渗水发生在堤身，严重的话会出现漏水洞。“千里之堤，溃于蚁穴”与这种情况就非常相似。如果渗水发生在地基，则叫管涌，如果情况严重就好像一根U形管连接起了河堤内外两侧，而且这种风险很难被发现。

为了应对洪水的偷袭，我们如何迎战呢？该工作人员说，最重要的就是加强巡视，发现初期险情，及时按照“排水保泥”的原则进行处理，让清水能够正常流出，泥沙得到保留，从而维持河堤或地基的结构稳定。

防汛设施须“体检”，确保汛期安全运行

敌人实力强大，且战术多样，如果我们只是临时抱佛脚，肯定不行，而要时刻绷紧防汛这根弦。

汛前，我市就对尾矿库、淤地坝、河道等进行排查，发现问题及时整改处理。当然，各水库要定期接受“体检”，相关部门根据“体检”结果对其进行分类管理。如果水库“身体”存在问题，要在汛前进行处险加固。

为保证水库在汛期都能发挥出应有的作用，我国水利部还出台了《水库降等与报废管理办法(试行)》，水库规模减小或者功能萎缩，原设计等别要降低一个或者一个以上等别运行管理，以保证工程安全。如果水库病险严重，将进行报废处理，从而建立起优胜劣汰的考核机制。

迎战洪水，除了这些水利硬件设施，还有气象、水利、土木、电力等领域的专业人员，默默地提供技术支撑。

延伸阅读

百年一遇洪水是每隔100年就发生一次吗？

所谓百年一遇洪水，并不是说“100年只会发生一次”或者“如果已经发生一次，在未来若干年内不可能再发生”，而是任意一年内发生的概率均为1%。在水文学中，1%被称为洪水频率，100年被称为洪水重现期。

这是由于影响洪水的因素有很多，在同一流域，不同年份发生洪水的大小差异很大，但从更长时间分析，洪水出现存在一定的规律性，即特大洪水出现的概率小一些，而一般洪水出现的概率相对较大。

结合我国的江河防洪能力，对洪水的等级一般这样划分：重现期在10年以下的洪水，为一般洪水；重现期10年至20年的洪水，为较大洪水；重现期20年至50年的洪水，为大洪水；重现期超过50年的洪水，为特大洪水。(记者 郭飞飞 文/图)