栾川县石庙镇庄科村贫困户尚留敏：香菇种植基地的“尚高工”

一茬香菇采过，菌棒需要“歇息”几日。这两天，栾川县石庙镇庄科村香菇种植基地的工人放了假，往日热火朝天的大棚里暂时安静下来。

一茬香菇采过，菌棒需要“歇息”几日。这两天，栾川县石庙镇庄科村香菇种植基地的工人放了假，往日热火朝天的大棚里暂时安静下来。

18日下午，该村党支部书记尚海红来到基地，走进大棚，扯着嗓子喊了一声：“留敏，温度咋样？”

“没问题，我一天看了4回。”一名中年男子从菌棒堆里探出脑袋，嗓音洪亮。

留敏姓尚，46岁，庄科村村民，基地工人，贫困户。工人们放假，他却没走。

前几年，尚留敏总觉得左腿有些疼，到医院一查，大夫说是股骨头坏死。从此，他不能干重活儿，外出务工总是因“腿瘸”过不了面试关。

脱贫攻坚战打响后，随着各项扶贫政策落地，尚留敏整日紧锁的眉头渐渐舒展。去年7月，村里成立股份经济合作社，建起香菇种植基地，他成为金融扶贫受益者，从银行贷了5万元，投入合作社，成了股东。他又和妻子一同来到基地务工，挣得一份工资。

基地的车间，有3台菌料自动装袋机。来基地上班之初，尚留敏就被安排操作这3台机器。由于机器是电脑操控，可难为了尚留敏。

“不会咱就学。”尚留敏说，不会使用电脑，就向年轻人虚心请教；机器出了故障，就与远在吉林省的师傅视频通话，隔空“拜师”。

渐渐地，尚留敏成了名副其实的专家，再难的问题到他手里，也是小菜一碟。于是，经常有人会跟他开玩笑说：“留敏，你既是股东，又是‘高工’啊！”

“尚高工”是个多面手。出了车间，来到大棚，他照样是“大拿”。棚里的菌棒对温度十分敏感，温度低了长不出来，高了又容易霉烂变质。长期以来，尚留敏就住在基地，每天数次测温，保证香菇在适宜的温度下生长。同时，他还是这里的监工，基地所有工人的出勤天数、做工数量等，他都记得一清二楚，从来没出过差错。

如今，基地的菌料已达110万袋，一茬一茬优质香菇被运往全国各地。尚留敏每天工资是100元，由于出勤率高，每个月基本可以拿到3000元。他的妻子在基地是装袋工，每月也能拿到2000多元。另外，还有合作社的入股分红，每年也不少于1万元。

尚海红说，尚留敏多重身份集于一身，基地需要这样踏实肯干又负责任的工人。“大家放假，他没走，是基地的需要。”

“主要是我不舍得休息。歇两天，就少200元。”尚留敏的一句玩笑话，把在场的人都逗乐了。

笑声，在香菇大棚里久久回荡……（记者 李三旺 通讯员 侯豫炯 罗代彬）

●记者手记

尚留敏的“高工”称谓，来自他的刻苦钻研；多重身份集于一身，彰显出他不辞辛劳、不懈追求的精神。脱贫攻坚，需要党的好政策，更需要贫困群众不等不靠、撸起袖子加油干的劲头。