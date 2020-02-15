洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

栾川县石庙镇庄科村贫困户尚留敏：香菇种植基地的“尚高工”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-20 08:31

　　一茬香菇采过，菌棒需要“歇息”几日。这两天，栾川县石庙镇庄科村香菇种植基地的工人放了假，往日热火朝天的大棚里暂时安静下来。

　　18日下午，该村党支部书记尚海红来到基地，走进大棚，扯着嗓子喊了一声：“留敏，温度咋样？”

　　“没问题，我一天看了4回。”一名中年男子从菌棒堆里探出脑袋，嗓音洪亮。

　　留敏姓尚，46岁，庄科村村民，基地工人，贫困户。工人们放假，他却没走。

　　前几年，尚留敏总觉得左腿有些疼，到医院一查，大夫说是股骨头坏死。从此，他不能干重活儿，外出务工总是因“腿瘸”过不了面试关。

　　脱贫攻坚战打响后，随着各项扶贫政策落地，尚留敏整日紧锁的眉头渐渐舒展。去年7月，村里成立股份经济合作社，建起香菇种植基地，他成为金融扶贫受益者，从银行贷了5万元，投入合作社，成了股东。他又和妻子一同来到基地务工，挣得一份工资。

　　基地的车间，有3台菌料自动装袋机。来基地上班之初，尚留敏就被安排操作这3台机器。由于机器是电脑操控，可难为了尚留敏。

　　“不会咱就学。”尚留敏说，不会使用电脑，就向年轻人虚心请教；机器出了故障，就与远在吉林省的师傅视频通话，隔空“拜师”。

　　渐渐地，尚留敏成了名副其实的专家，再难的问题到他手里，也是小菜一碟。于是，经常有人会跟他开玩笑说：“留敏，你既是股东，又是‘高工’啊！”

　　“尚高工”是个多面手。出了车间，来到大棚，他照样是“大拿”。棚里的菌棒对温度十分敏感，温度低了长不出来，高了又容易霉烂变质。长期以来，尚留敏就住在基地，每天数次测温，保证香菇在适宜的温度下生长。同时，他还是这里的监工，基地所有工人的出勤天数、做工数量等，他都记得一清二楚，从来没出过差错。

　　如今，基地的菌料已达110万袋，一茬一茬优质香菇被运往全国各地。尚留敏每天工资是100元，由于出勤率高，每个月基本可以拿到3000元。他的妻子在基地是装袋工，每月也能拿到2000多元。另外，还有合作社的入股分红，每年也不少于1万元。

　　尚海红说，尚留敏多重身份集于一身，基地需要这样踏实肯干又负责任的工人。“大家放假，他没走，是基地的需要。”

　　“主要是我不舍得休息。歇两天，就少200元。”尚留敏的一句玩笑话，把在场的人都逗乐了。

　　笑声，在香菇大棚里久久回荡……（记者 李三旺 通讯员 侯豫炯 罗代彬）

　　●记者手记

　　尚留敏的“高工”称谓，来自他的刻苦钻研；多重身份集于一身，彰显出他不辞辛劳、不懈追求的精神。脱贫攻坚，需要党的好政策，更需要贫困群众不等不靠、撸起袖子加油干的劲头。
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城...
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
        飞鸟翔集、碧波荡漾……位于洛孟桥附近的朱樱湖，景美还免费，周边更有几个好去处，足可悠哉悠哉玩上一整天...
  • ·“拍路” 有讲究
  • ·烂柯山上有古观
  • ·半日时光 闲游宜阳
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳最新规划！涉及金业路、香山小学...
  • 著名演员谢园去世 让我们共忆洛阳电影...
  • 洛阳交警开展专项整治四轮电动车行动
  • 男子爬上电线杆欲拆零件变卖 不料被“...
  • 洛龙区又有两座城市书房今起开放
  • 洛阳交警部门再次开展低速四轮电动车...
  • 洛阳持续打通“四个通道”、促进“四...
  • 洛阳汝安路：一条大道“多功能” 便...
  • 洛阳市人大常委会召开主任（扩大）会议
  • 洛八办纪念馆成为首批河南省红色教育基地
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月19日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    伊川平等乡马回营村：...
    宜人坊城市书房：设立...
    洛阳交警开展专项整治...
    洛龙区又有两座城市书...
    精彩热帖

    彼岸花开之梁祝

    洛河景美

    洛水之上

    洛浦晨景
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605