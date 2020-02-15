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著名演员谢园去世 让我们共忆洛阳电影往事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-20 08:32

　　●人物档案

　　谢园，1959年6月17日出生于北京，1975年考入北京电影学院，毕业后留校任教。他出演过《孩子王》《上海一家人》《将婚姻进行到底》《我爱男闺蜜》等多部影视作品，扮演过许多经典角色，多次获得金鸡奖、金鹰奖、飞天奖等重要奖项，曾与葛优、梁天并称中国内地“喜剧三剑客”。

　　昨日，据新华社报道、北京电影学院证实，北京电影学院原教师谢园突发心脏病，经抢救无效，于8月18日去世，终年61岁。这位曾与葛优、梁天并称中国内地“喜剧三剑客”的著名演员，曾在2005年拍摄的洛阳首部本土电影《消失的小学》中担任主演。昨日，记者采访了这部电影的编剧、执行导演兼联合制片人李宝琪，请他谈谈谢园和这部电影的故事。

《消失的小学》剧照(资料图片)

　　洛阳首部本土电影，谢园担任男一号

　　谢园去世后，葛优发声表示：“观众会永远记住谢园对中国电影、电视剧所作出的努力和贡献。”梁天说：“所有和谢园合作过的人，都会怀念他曾经带来的快乐和感动，愿他的灵魂，面朝大海，春暖花开……从此天堂不再寂寞。”

　　得知谢园逝世的消息后，昨日，李宝琪在朋友圈发了一条信息：“电影《消失的小学》是15年前拍的自中华人民共和国成立以来洛阳首部本土电影，谢园主演。彼此交往了近一个月，觉得他是个颇有魅力的人。汝阳县，十八盘乡，那个小山村，竟成永远。那里现有一座石碑，是乡亲们立的洛阳电影拍摄纪念碑！”

　　李宝琪说，《消失的小学》是他拍的第一部电影，这部由洛阳文艺家担任主创人员，洛阳日报社为主要投资方，在洛阳实地拍摄，反映20世纪80年代末贫困山区教育状况的励志彩色故事片，是洛阳第一部本土电影。虽然距离电影拍摄已经过去15年，但拍摄的过程，尤其是与男一号谢园交往的点点滴滴，刻在他的心头，如今得知谢园去世的消息，他百感交集。

　　为了拍戏在山上住了20多天，他的认真让人印象深刻

　　“他是一个很认真的人，这是他给我的最深刻的印象。”李宝琪说，《消失的小学》取景地在汝阳县十八盘乡登山村，这是个偏僻的小山村，条件不好，当时绝大多数演职人员都住在条件稍好的县城，每天早上赶往登山村拍摄。

　　只有一个人例外，那就是谢园。李宝琪说，电影在登山村拍了一个月，谢园在山上住了20多天，他和村民们同吃同劳动，没有洗过一次澡，想把自己变成彻彻底底的村民，和电影融为一体。拍摄地是一个只有20多户人家的小村子，谢园一个人住在破旧的学校里，有天晚上山上下大雨，大家考虑山上不安全劝他下山，但他坚持住在山上。

　　除了非常敬业，在李宝琪的印象里，谢园还是个幽默的人。“只要他在，整个剧组的气氛就很活跃。”

　　“我和谢园有过一次长谈。”李宝琪说，当时他向谢园说了自己对未来的思考和迷茫，谢园用经典革命电影《英雄儿女》中志愿军英雄王成那句“为了胜利，向我开炮”来激励他。

　　李宝琪坦言，自己后来又拍摄了两部本土电影，和谢园的激励有很大关系。他清楚地记得谢园告诉他，在当时全国拍电影的基本都是电影制片厂的情况下，洛阳日报社作为平面媒体，能在全国率先出资拍摄电影，这是很了不起的，希望未来能有机会和洛阳日报社再合作，拍摄更多的电影。“现在先生过世了，这成了永远的遗憾。”李宝琪说。

　　电影获得高度评价，对洛阳影响深远

　　电影《消失的小学》由中华全国儿童文化艺术促进会、洛阳日报社报业文化发展中心、北京升华文化传播有限公司联合摄制，以20世纪80年代北方山区教育改革为背景，真实再现一座山区小学消失前后发生的感人故事，塑造了一名水平不高却爱岗敬业的山区教师陈子民(谢园饰)，以及一群纯朴可爱的山里孩子的形象，有着浓浓的乡情。这部电影在中央电视台电影频道播出后，作为洛阳第一部本土电影被载入《洛阳年鉴》，使洛阳的文化产业第一次有了“电影制作”的时尚元素。

　　李宝琪还记得，2005年3月，剧组公开招聘演员时，只要18名儿童演员，报名人数逾千，公开征寻外景地时，有300多名热心人士提供外景地线索，20余个山区乡镇邀请剧组前往考察。

　　2006年9月，中央电视台电影频道及家庭影院(收费节目)播出《消失的小学》，该电影被《大众电影》《看电影》等业内权威杂志大篇幅推介，后来还获得了河南省第四届文学艺术优秀成果奖。

　　继《消失的小学》后，北京金神影视文化有限公司、中共洛阳市委宣传部、洛阳日报社联合拍摄了洛阳第二部本土电影《愤怒的钢琴》。该片被选送参加法国第60届戛纳国际电影节，以中国河南本土电影的身份亮相国际大展台，另外李宝琪还拍摄了《王二牛之足球学校》等更多本土电影。李宝琪目前是洛阳大北门儿童歌舞剧院院长，正在策划一部本土电影《大北门的孩子》(暂定名)，这将是他拍摄的第六部电影。

　　李宝琪说，接下来他计划回到当年拍电影的那个小山村，回到那块乡亲们立的碑前，斯人已逝，但那段时光永远不会被忘记，先生的话会激励着他继续前进。

　　“我永远不会忘记谢园对洛阳电影作出的贡献。”李宝琪说。（记者 李砺瑾）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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