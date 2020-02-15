省教育厅提醒：8月31日前这些教育收费要退付到位

昨日，省教育厅发布提醒，按照财政部发布的《关于做好疫情防控期间教育收费退付工作的通知》，按非税收入收缴管理制度收取的2019至2020学年教育收费，按规定因疫情原因需办理退付或抵扣手续的，应于2020年8月31日前完成。

昨日，省教育厅发布提醒，按照财政部发布的《关于做好疫情防控期间教育收费退付工作的通知》，按非税收入收缴管理制度收取的2019至2020学年教育收费，按规定因疫情原因需办理退付或抵扣手续的，应于2020年8月31日前完成。

据悉，此次教育收费退付工作涉及高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。中央执收单位已收取的幼儿园保育教育费和住宿费，按规定应办理退付或抵扣手续的，也适用该通知。

中央执收单位教育收费的退付标准按照属地化管理原则执行。要按照“特事特办”的原则，明确教育收费退付或抵扣内部工作流程，逐项审核缴款人提出的退付申请，对符合规定的要及时将款项退付缴款人，或与缴款人办理抵扣确认手续。

9月30日前，中央执收单位将已退付(抵扣)教育收费的明细表报主管部门和财政部备案，明细表应当列明缴款人名称、教育收费金额、退付金额、抵扣金额、退付原因、退付(抵扣)时间等相关内容。（记者 孟山）