洛平：干好手中的活 把准未来的势

4小时101亿元！在“格力·中国造”全国巡回直播活动洛阳站，董明珠变身“带货女王”，刷新了人们对直播带货的认知。这个“嗨购洛阳·格力奇妙夜”，“奇妙”就奇妙在“线上下单+线下体验”的新零售模式，奇妙在十年磨一剑的实干匠心，奇妙在对直播带货大势的深刻洞察。

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实干者强，驭势者赢。后疫情时代，身处变动不居的时代环境，面对不稳定不确定的外部形势，从一个企业的成长壮大，到一座城市的发展繁荣，都离不开“干”的真功夫，离不开对“势”的把握。正如市委书记李亚所强调的那样，既干好手中的活，又把准未来的势，对我们干在当下、谋势取势意义重大。

“谋”是后劲，“干”是本色，二者从来都是相辅相成、相互促进的。我们强调善做善成，其实就是既把握当下，又放眼长远，站在更高起点上，朝着更高目标努力，用“干”的真功夫、“谋”的新优势，不断把洛阳发展推向新的方位。今天，当新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，两大国家战略交汇叠加，中心城市和都市圈时代正式来临，唯有一切立足于实、立足于做、立足于效，以合乎规律的取势、占得先机的顺势，让新事物健康成长，让新动能加速壮大，才能汇聚成洛阳乘风破浪、行稳致远的发展大势。

今年以来，我市“戴着口罩抓发展”，扎实做好“六稳”“六保”“五提”工作，深入开展“联企入企惠企助企”“古都夜八点”等活动，出台加快副中心城市建设行动方案等重大政策，谋划推进洛阳都市圈发展规划等重大规划，在“谋”与“干”中，推动洛阳经济增速“出谷转正”。而回望“十三五”来路，也正是顺应了国家和省各项战略密集布局之势，把“干事”与“谋势”有机统一起来，我们才能取得一系列具有标志性意义的重大突破，在抢抓机遇中创造机遇，在干好当下中把握未来。这表明，能谋善干就能蓄势成事，在更大格局中提升地位、彰显作为。

既干好手中的活，又把准未来的势，要求我们既考虑战胜眼前困难的需要，又考虑更长时期发展的要求，在干在当下和谋势蓄势相结合上下更大功夫。当前，“十四五”规划正在编制，我们要把握大局大势，进一步审视传统优势，梳理资源区位优势，充分挖掘后发优势，厚植战略叠加优势，把目标任务定好，把具体措施定实，把大事要事敲定，把重大项目谋实，高质量编制“十四五”规划，为建设现代化强市开好局起好步。

时势造英雄。重在“干”，善用“势”，厚积而薄发，乘势而有为，洛阳发展必将迈入新境界、迎来新天地！（洛平）