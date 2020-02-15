中招二次补录今日开始 295分以上未被录取的考生可填报

昨日，记者从市教育局中招办获悉，我市中招二次补录今日开始，考生可在今日9时至明日9时进行征集志愿填报。此次补录，我市14所民办学校共有521个补录名额。
昨日，记者从市教育局中招办获悉，我市中招二次补录今日开始，考生可在今日9时至明日9时进行征集志愿填报。此次补录，我市14所民办学校共有521个补录名额。
补录对象
参加今年中招并报考普通高中，未被城市区公办、民办学校录取且成绩在最低控制线(295分)以上的学生。
填报方式
考生可登录河南省中招信息管理平台进行征集志愿填报，每名考生只能填报一个志愿。
录取办法
市教育局中招办将依据各校招生计划，遵循考生所报志愿，按从高分到低分的顺序依次录取填报二次补录志愿的考生，考生分数不得低于学校原录取分数线，录满为止。
报到时间
二次补录结束后，录取学校将根据录取名单逐一通知考生，并组织考生在21日9时至22日18时进行报到、注册。
重点说明
目前，洛阳一高中加班、中澳班等国际班，尚有部分缺额，有上国际班意向的学生可到相应的学校咨询，申请补录。(记者 焦琳 通讯员 常玉军)
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