中招二次补录今日开始 295分以上未被录取的考生可填报

昨日，记者从市教育局中招办获悉，我市中招二次补录今日开始，考生可在今日9时至明日9时进行征集志愿填报。此次补录，我市14所民办学校共有521个补录名额。

昨日，记者从市教育局中招办获悉，我市中招二次补录今日开始，考生可在今日9时至明日9时进行征集志愿填报。此次补录，我市14所民办学校共有521个补录名额。

补录对象

参加今年中招并报考普通高中，未被城市区公办、民办学校录取且成绩在最低控制线(295分)以上的学生。

填报方式

考生可登录河南省中招信息管理平台进行征集志愿填报，每名考生只能填报一个志愿。

录取办法

市教育局中招办将依据各校招生计划，遵循考生所报志愿，按从高分到低分的顺序依次录取填报二次补录志愿的考生，考生分数不得低于学校原录取分数线，录满为止。

报到时间

二次补录结束后，录取学校将根据录取名单逐一通知考生，并组织考生在21日9时至22日18时进行报到、注册。

重点说明

目前，洛阳一高中加班、中澳班等国际班，尚有部分缺额，有上国际班意向的学生可到相应的学校咨询，申请补录。(记者 焦琳 通讯员 常玉军)