到2025年，洛阳一半以上出口企业将涉足跨境电商

内陆地区外贸发展新高地，全国制造业转型升级新样板，中西部地区跨境电商创新创业新基地……记者昨日从市商务局获悉，省政府日前印发《中国(洛阳)跨境电子商务综合试验区实施方案》，进一步明确我市跨境电商综试区的发展定位。

内陆地区外贸发展新高地，全国制造业转型升级新样板，中西部地区跨境电商创新创业新基地……记者昨日从市商务局获悉，省政府日前印发《中国(洛阳)跨境电子商务综合试验区实施方案》(简称《方案》)，进一步明确我市跨境电商综试区的发展定位。

洛阳发展跨境电商产业优势明显

跨境电商综试区是我国设立的跨境电商综合性质的先行先试的城市区域，旨在跨境电商交易、支付、物流、通关、退税、结汇等环节的技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面先行先试。此前，我国已批准设立三批共35个跨境电商综试区。

2019年12月，国务院批复同意第四批包括洛阳在内的24个城市设立跨境电子商务综合试验区。这不仅有助于洛阳跨境电商产业和全市外向型经济发展，对加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎也有着重要促进作用。

市商务局相关负责人介绍，洛阳产业基础雄厚、科技实力突出、区位优越、交通便利，尤其是随着现代开放体系持续构建，自贸区、综保区、航空口岸、铁路口岸等开放载体功能不断完善，洛阳大力发展跨境电商产业优势明显。

2019年，我市跨境电子商务交易额47.5亿元，同比增长22%。其中出口44.3亿元，同比增长25.6%。截至2019年年底，全市累计通关62万余单，“洛阳制造”出口到美国、俄罗斯、法国、英国、澳大利亚等61个国家和地区。

“《方案》的出台，是顺应世界经济和国际贸易全球化、信息化发展趋势，深化内陆地区改革开放、构建全方位开放发展新格局、推动洛阳副中心城市建设的重大举措，将推动中国(洛阳)跨境电子商务综合试验区快速发展，提升洛阳经济发展外向度，全面提升对外贸易发展水平。”该负责人说。

明确我市跨境电商产业发展定位

《方案》紧密结合洛阳资源禀赋和产业特点，鼓励我市在跨境电商技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面先行先试，为我市跨境电商产业发展指明了方向。

《方案》提出了我市跨境电商产业的发展定位——

●内陆地区外贸发展新高地。优化贸易结构，推动进口与出口、贸易与产业协调发展。拓展跨境电商出口领域，支持装备制造、摩托车及零部件、钢制办公家具、新材料等特色产品通过跨境电商渠道出口，扩大出口业务规模。

●全国制造业转型升级新样板。发挥跨境电商模式优势，引导制造业企业逐步巩固海外营销渠道和掌握市场话语权，推动产业链与创新链对接、制造业与服务业融合，加快推动制造业转型升级。

●中西部地区跨境电商创新创业新基地。高标准建设一批跨境电商产业园区，制定出台支持政策，吸引中西部地区跨境电商企业和人才集聚，着力培育一批本土跨境电商企业。

《方案》还提出，洛阳发展跨境电商产业要围绕建设两个平台、构建六大体系为主要任务。两个平台即建设线上综合服务平台、线下综合园区平台两个平台，六大体系即构建信息共享体系、金融服务体系、智能物流体系、电商信用体系、统计监测体系、风险防控体系六大体系。

另外，《方案》提出，要在跨境电商监管、跨境电商与制造业融合发展、跨境电商与服务贸易融合发展、建设跨境电商智能物流体系、跨境电商海外仓建设、跨境电商金融服务、跨境电商人才培养等方面创新举措，全面提升对外贸易发展水平，为全国跨境电商发展探索可复制、可推广的经验。

市商务局相关负责人介绍，《方案》结合洛阳市制造业优势，重点推动制造企业在跨境电商企业对企业出口业务方面先行先试。这与近期海关总署发布的《关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告》中提出的增列海关监管方式代码“9710”“9810”，实施跨境电商企业对企业出口监管试点新政相契合，将进一步加快我市跨境电子商务与制造业融合发展，在促进外贸出口提质增效的同时加快制造业转型升级。

2025年跨境电商交易额将突破120亿元

“跨境电商综试区是洛阳对外开放的一块金字招牌，不仅有助于培育我市外贸发展的新业态新模式，促进本土企业不断提升技术水平、优化商品供给、提高服务质量，还有助于带动产业的转型升级。”市商务局相关负责人说，跨境电商产业获得飞速发展，也将为老百姓带来更多便利，实现“足不出户、购遍全球”。

下一步，我市将以高水平建设跨境电商综试区为目标，加强与洛阳综合保税区、中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区、郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区、洛阳国家高新技术产业开发区在政策衔接、平台共享、资本运作、人才培养、科技创新等方面的合作，实现“多区融合、协同发展”。支持引进和培育各类跨境电商市场主体，构建完善的跨境电商产业链和生态圈，推动跨境电商与快递物流、电子支付、电子认证、信息服务等现代服务业融合发展，为外贸转型升级提供新路径、新动力。充分发挥目前已投入运营的洛阳市跨境电商产业园优势，加大扶持力度，大幅提高本地“一站式”通关效率，降低企业成本，提升跨境电商便利化水平。充分利用国家、省支持政策，建设一批跨境电子商务综合园区、人才培养和企业孵化平台。支持河南众创集团等跨境电商经营主体设立海外仓和海外运营中心，加快建设跨境电商示范园区，形成一批集聚度高、成长性好的跨境电商产业集群。

在《方案》的推动下，我市跨境电商产业的发展目标也更加明确——

2020年，我市将培育打造洛阳五洲跨境电商产业园等1个至2个跨境电商示范园区，跨境电商交易额突破50亿元；到2023年，形成钢制家具等3个交易额超20亿元的跨境电商产业集群；到2025年，跨境电商交易额突破120亿元，形成引领全省跨境电商发展新的动力源。（记者 李迎博 通讯员 郝启刚 金婷婷）