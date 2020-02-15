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洛龙区王山村：昔日抗日激战地 如今美好新农村（重走洛阳抗战纪念地和遗址）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-20 08:15

王转周介绍王山寨抗日纪念碑

　　一幢幢整齐的花园小洋房、家家户户门口的绿树红花……近日，记者走进位于洛龙区学府街道办事处的王山村，只见整个村庄白墙灰瓦，掩映在成荫的绿树中。76年前，为了保卫家园，这里的村民和日寇发生了一场激烈的战斗，死伤500余人。村里的王山寨抗日遗址，记录了当年那些壮烈的故事。

　　走访：碑楼和纪念碑，记录一段难忘的历史

　　在王山寨原址附近，有一座面积约30平方米、高近10米的碑楼。碑楼上方题有“王山寨抗日遗址”7个大字，中间是“英勇”两个字。

　　今年76岁的村民王转周，拿着一块毛巾，细细擦着王山寨抗日纪念碑。

　　在王山寨抗日遗址的左侧，立着一块抗日阵亡英雄纪念碑，正面刻有17位阵亡英雄的名字，背面刻着当年王山寨血战的历史。

　　王转周说，王山寨抗日纪念碑立于1995年8月15日。2008年，他和村民们在村口当年阻击日寇的地方建起这座碑楼，又立起了抗日阵亡英雄纪念碑和功德碑，功德碑是专门为牺牲村民的遗孀立的，当时凡是丈夫抗日牺牲的妇女，没有一个改嫁的，最年轻的只有18岁。

　　历史：为了保卫家园，他们战斗到最后一刻

　　在《洛阳市郊区志》和《洛阳爱国主义教育红色资源巡礼》中，都记录了王山寨抗日战斗的壮烈故事。

　　1944年6月1日，盘踞在李屯(现洛龙区李屯村)、花子寨(现洛龙区花园村)等村的数百个鬼子，突然包围了王山寨。

　　眼见鬼子越聚越多，守寨的自卫队和农民群众不畏强敌。自卫队的王铁锁、王中学、王银钟等人手持长枪、短枪，腰插手榴弹，坚持战斗，直至弹尽，壮烈牺牲。此战除部分自卫队队员突围外，大部分队员坚持战斗到生命的最后一刻。据统计，王山寨一战，日军死伤近百人。

　　日寇占领王山寨后，开始对王山寨及周围各村进行大屠杀，用机枪扫射藏在地洞里的百姓。据统计，王山寨一带村庄自卫队队员及群众死伤500余人。王山寨一战，群众虽然死伤惨重，但也给日寇沉重的打击。

　　王转周说，当年父亲战死的时候，母亲已经怀他6个月了。父亲连张照片都没有，他这一生都没见过父亲的样子。

　　发展：大力发展沟域经济，乡村越来越美好

　　王山寨的那场战斗已经过去了76年，但是后人没有忘记那群有血性的男儿。每年清明节和重要纪念日，当地干部群众和中小学生都会来瞻仰和凭吊，缅怀先烈，接受爱国主义教育，也有不少游客前来瞻仰。

　　硝烟早已散尽，后人继承先烈的遗志，正在把家乡建设得越来越美好。

　　王转周带着记者来到他的新家。他家2015年搬到村里统一规划的新址，家门口，凌霄花从屋檐垂下，外墙上贴着写有“好家风”的勤学家训，旁边还挂着“五美庭院示范户”标志牌。

　　据介绍，新建设的美丽王山村生活区，村民2013年开始入住。合理的规划、优美的环境及完善的配套设施，极大地改善了村民的生活条件，提升了村民的幸福指数。为了大力发展沟域经济，该村目前正在建设颐龙仙谷十八屯景区，打造别具特色的“豫西风”复古小镇。

　　如今的王山村，正在建设得越来越美好。（记者 李砺瑾 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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