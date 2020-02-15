洛阳今天阴天有中雨局地大雨 气温19℃到23℃

今天白天，洛阳全区阴天有中雨，局地大雨，偏东风3级到4级，气温19℃到23℃。

昨天，洛阳市气象台连续发布两个黄色预警信号：7时5分发布雷电黄色预警信号，9时20分发布暴雨黄色预警信号。

很多人看到暴雨预警后，都以为雨会下得很大，但从昨天白天的实际降水量来看，市区下得并不大。记者从市气象台了解到，昨天的强降水主要集中在栾川、嵩县和汝阳。18日12时至19日17时，我市国家观测站降水量为栾川46毫米、汝阳34毫米、宜阳13.1毫米、孟津11.8毫米、嵩县7.6毫米、伊川7.3毫米、新安5毫米、市区1.6毫米、洛宁0.3毫米、偃师0.1毫米。同时段，乡镇站降水量最大为栾川龙峪湾站，达到102.3毫米。

嵩县出现强降水，为啥国家观测站降水量只有7.6毫米呢？市气象台工作人员说，昨天嵩县的强降水主要集中在南部山区，而设在嵩县县城附近的国家观测站周边雨量并不大。

今天是末伏第六天，雨水的势力范围和强度减退，气温不高，人体感觉凉爽。根据最新的气象资料分析，短期内受副高外围暖湿气流和冷空气的共同影响，预计今天白天，洛阳全区阴天有中雨，局地大雨，偏东风3级到4级，气温19℃到23℃。今天夜里到明天白天，洛阳全区阴天有小到中雨，偏东风3级到4级，气温17℃到24℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）