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男子爬上电线杆欲拆零件变卖 不料被“电老虎”咬住左手被困
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-19 19:36

　　18日19时30分前后，伊川县消防救援大队接到一起报警：在该县城关镇窑湾村附近，一名男子被困在电线杆上。消防队员胡砥石与队友赶到现场，只见一名中年男子腰间戴着安全绳，站在距离地面五六米高的电线杆铁架上，左手与电线粘连在一起，右手捂头，并不断大喊“我快死了，快把我弄下来”。他的家人在一旁一脸着急。

　　电力部门进行断电操作后，胡砥石与队友李志博穿戴好电隔离服，携带绝缘剪乘坐云梯消防车升降平台，慢慢向被困男子靠近。他们到达被困男子旁边，使用绝缘剪先剪掉被困男子身上的安全绳，再剪断伤者左手血肉粘连部位的电线两端。经过约半小时等待，伤者可以活动，踉跄地来到云梯消防车升降平台上。紧接着，消防队员将其护送到地面，移交给急救人员，送往医院救治。

　　消防队员了解到，该男子姓武，今年44岁，附近正在施工改造，电线杆上两端的电线已被拆除，他以为上面没电，欲拆除电线杆上的铁架等零件当废品变卖，不料还有一根电线连接到地上，结果导致触电，左手等部位被烧伤。万幸的是，电线杆上有保护措施及时跳闸，对武某未造成更严重伤害。(洛报融媒记者 魏巍/文 通讯员 代明洋/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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