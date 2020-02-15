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21日起，邀您评选洛阳“最美教师”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-19 13:47

　　19日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，2020年“洛阳最美教师”评选活动即将进入网上投票环节：21日至28日，广大市民可通过掌上洛阳、洛阳网微信公众号评出您心中的“最美教师”。

　　“洛阳最美教师”评选活动由洛阳市委宣传部、洛阳市教育局、洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台主办，此前已连续举办了5届，今年是第6届。此项活动主要面对全市中小学幼儿园(含特教学校、职业学校、民办学校)，将评选出10名“洛阳最美教师”和10名“洛阳最美教师提名奖”。主要评选标准为：爱岗敬业，敢于担当；品德高尚，关爱学生；扎根一线，事迹突出等内容。

　　活动自今年5月启动，将持续至今年9月，共分为推荐、评审、投票、表彰4个阶段。与往年不同，今年的评审阶段增加了现场演讲环节，让众多听众近距离领略洛阳当代教师的风采。

　　经过前期基层推荐、资格审查和专家初评，目前已经产生20名候选人，他们的个人事迹和照片均已在洛阳网公布。网上投票结束后，将综合公众投票情况和专家评选意见，报送主办单位审核确认，最终评选出“洛阳最美教师”及“洛阳最美教师提名奖”，并在今年教师节期间予以表彰。

　　网上投票时间：8月21日8时至8月28日8时

　　投票范围：农村学校教师候选人10名(含职业学校、幼儿园)、城市学校教师候选人10名。

　　投票方式：

　　1.关注“洛阳网”微信公众号，回复“投票”进入投票页面，根据提示进行投票；

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　　2.下载“掌上洛阳”客户端，登录后，参与投票。

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　　注意事项：本次评选为实名制投票，一个注册用户一天限投一次，一次最多可以投10人(农村学校教师和城市学校教师均不能超过5人)。（洛报融媒记者 孟山）
[ 责任编辑：席倩倩]
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