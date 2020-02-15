雷电+暴雨 今日洛阳市气象台连发两条预警

今天7时05分，洛阳市气象台发布雷电黄色预警信号：预计今天白天，洛阳市大部分地区将发生雷电活动，局地伴有短时强降水、短时大风、冰雹等强对流天气，请注意防范。 今天7时05分，洛阳市气象台发布雷电黄色预警信号：预计今天白天，洛阳市大部分地区将发生雷电活动，局地伴有短时强降水、短时大风、冰雹等强对流天气，请注意防范。 9时20分，洛阳市气象台发布暴雨黄色预警信号：预计今天白天，我市大部分县(市)将出现50毫米以上的局地暴雨，可能造成较大影响，请注意防范。 根据最新气象资料分析，此次主要降水时段集中在今天(19日)下午到明天(20日)，过程总降水量为20毫米到60毫米，局部地区在100毫米以上，最大小时雨强30毫米左右。 具体天气预报：今天白天到夜里，洛阳全区阴天转大雨，局部暴雨或大暴雨并伴有短时强降水等强对流天气，偏北风3级左右，最高气温25℃到27℃，最低气温18℃到20℃。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖)