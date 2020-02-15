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这个学院的毕业生都是“工匠”！洛阳市工匠学院今日揭牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-19 09:55

　　19日上午，洛阳市工匠学院在洛阳市总工会正式揭牌！

　　成立洛阳市工匠学院，是洛阳市总工会深入推进洛阳产业工人队伍建设改革、大力弘扬劳模精神工匠精神、提升高技能人才技能水平的重要举措，也是为培育洛阳工匠型人才量身打造的开放性教育平台。

　　今后，洛阳市工匠学院将立足于6个教学基地、18个教学实践基地，充分利用现有的场地、师资、设施、管理等优质资源和工匠文化底蕴，开展职工技能培训、高技能人才交流研讨、技艺展示等活动，在激发职工创新创造活力、提升职工技能素质、推进产教融合办学、打造工匠人才队伍等方面发挥重要作用，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎提供人才支撑，带动和引领广大职工在新时代展现新作为、创造新业绩。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 孙雪芹）
[ 责任编辑：席倩倩]
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