洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市人大常委会农工委原主任邢社军接受纪律审查和监察调查
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-19 08:50

　　据洛阳市纪委监委消息：洛阳市人大常委会农工委原主任邢社军(正县级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。

　　邢社军简历

　　邢社军，男，汉族，1958年8月出生，河南伊川人，1985年6月加入中国共产党，1976年8月参加工作，大专学历。

　　1976.08—1979.02 伊川县城关镇大庄附中民师

　　1979.02—1981.03 豫西师范学生

　　1981.03—1983.09 伊川县鸦岭高中教师、彭波公社、团县委干事

　　1983.09—1985.06 郑州大学哲学专业学生

　　1985.06—1992.06 伊川县政府办公室副主任，伊川县酒后乡政府乡长，党委书记，伊川县政府办公室主任

　　1992.06—2001.09 孟津县政府副县长，县委副书记

　　2001.09—2001.12 洛阳市农经委副主任、农科所所长

　　2001.12—2003.03 洛阳市委农工委委员、市农经委副主任、农科所所长

　　2003.03—2007.08 洛阳市委农工委委员、市农经委副主任(正县级)

　　2007.08—2010.02 洛阳市政府副秘书长，市委农工委委员、市农经委副主任

　　2010.02—2011.03 洛阳市政府副秘书长，市委农工委副书记

　　2011.03—2011.09 洛阳市政府副秘书长

　　2011.09—2011.12 洛阳市水务局(移民办)党组副书记、局长(主任)

　　2011.12—2013.01 洛阳市水务局(移民办)党组书记、局长(主任)

　　2013.01—2016.09 洛阳市水务局党组书记、局长

　　2016.09—2018.08 洛阳市人大常委会农工委主任

　　2018.08— 退休
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城...
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
        飞鸟翔集、碧波荡漾……位于洛孟桥附近的朱樱湖，景美还免费，周边更有几个好去处，足可悠哉悠哉玩上一整天...
  • ·“拍路” 有讲究
  • ·烂柯山上有古观
  • ·半日时光 闲游宜阳
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市城乡规划委员会2020年第七次会...
  • 雨后洛城 美不胜收
  • 洛阳3所高校入选省一流本科专业建设名单
  • 洛阳市纪委通报三起形式主义、官僚主...
  • 国道G310洛阳境段（铁门镇至三门峡市...
  • 扩散！洛阳南昌路部分路段围挡施工 明...
  • 洛阳打造特色商业街区 提升城市品位
  • 洛阳蓝天白云美如画
  • 洛阳文仲大道公交停车场开工建设 预计...
  • 洛阳首个影视主题文旅综合项目开园
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月17日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    雨后洛城 美不胜收
    汝阳县王坪乡合村驻村...
    百岁老人李德纯：一生...
    洛阳开展“五不一让”...
    精彩热帖

    水天一色

    石场村（一）

    石场村（二）

    洛浦晨景
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605