洛阳市人大常委会农工委原主任邢社军接受纪律审查和监察调查

据洛阳市纪委监委消息：洛阳市人大常委会农工委原主任邢社军(正县级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。 据洛阳市纪委监委消息：洛阳市人大常委会农工委原主任邢社军(正县级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。 邢社军简历 邢社军，男，汉族，1958年8月出生，河南伊川人，1985年6月加入中国共产党，1976年8月参加工作，大专学历。 1976.08—1979.02 伊川县城关镇大庄附中民师 1979.02—1981.03 豫西师范学生 1981.03—1983.09 伊川县鸦岭高中教师、彭波公社、团县委干事 1983.09—1985.06 郑州大学哲学专业学生 1985.06—1992.06 伊川县政府办公室副主任，伊川县酒后乡政府乡长，党委书记，伊川县政府办公室主任 1992.06—2001.09 孟津县政府副县长，县委副书记 2001.09—2001.12 洛阳市农经委副主任、农科所所长 2001.12—2003.03 洛阳市委农工委委员、市农经委副主任、农科所所长 2003.03—2007.08 洛阳市委农工委委员、市农经委副主任(正县级) 2007.08—2010.02 洛阳市政府副秘书长，市委农工委委员、市农经委副主任 2010.02—2011.03 洛阳市政府副秘书长，市委农工委副书记 2011.03—2011.09 洛阳市政府副秘书长 2011.09—2011.12 洛阳市水务局(移民办)党组副书记、局长(主任) 2011.12—2013.01 洛阳市水务局(移民办)党组书记、局长(主任) 2013.01—2016.09 洛阳市水务局党组书记、局长 2016.09—2018.08 洛阳市人大常委会农工委主任 2018.08— 退休