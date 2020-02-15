昨日，共青团洛阳市十三届三次全委(扩大)会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，传达十九届四中全会、市委十一届十三次全会等精神，研究部署近期重点工作，动员全市广大团员青年为实现洛阳发展新定位而不懈奋斗。

昨日，共青团洛阳市十三届三次全委(扩大)会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，传达十九届四中全会、市委十一届十三次全会等精神，研究部署近期重点工作，动员全市广大团员青年为实现洛阳发展新定位而不懈奋斗。

市委副书记赵会生出席会议并讲话。他指出，当前，全市上下正在决战决胜脱贫攻坚，奋力实现“十三五”既定目标，抢抓机遇实现省委省政府赋予洛阳的发展新定位，这为广大团员青年干事创业、成长进步提供了广阔舞台。各级团组织要进一步认清形势、把握机遇，把思想和行动统一到中央和省委、市委决策部署上来，团结动员广大青年积极投身加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎的火热实践。

赵会生强调，要聚焦为党育人的根本任务，更好地肩负起对青年的思想政治引领重要职责。要按照“党政有要求、青年有需求、社会有期盼、团组织又能为”的原则，找准工作切入点、结合点、着力点，切实提升共青团的组织力、引领力、服务力。要持续深化共青团改革，坚持问题导向，扎实推进共青团基层建设“基石工程”，提高团组织工作覆盖面，全面夯实团的基层基础。要发挥先导作用，竭诚做好服务，以服务青年的实效赢得青年信任，凸显共青团组织的桥梁纽带作用。要坚持以党建带团建，确保党的集中统一领导在各级团组织落实到位，用高质量的党建引领高质量的团建，加快凝聚起共谋发展、实干争先的强大正能量。（记者 李冰 孙自豪 通讯员 张珂）