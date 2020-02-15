今年前7个月，洛阳工业领域多项数据向好

今年前7个月，我市工业领域多项数据向好。下一步，我市将紧盯“规模以上工业增加值高于全省1个百分点”目标，努力完成全年工业经济运行相关任务。这是记者在昨日召开的全市工业经济运行暨工业领域重点工作推进会上了解到的。

今年前7个月，我市工业领域多项数据向好。下一步，我市将紧盯“规模以上工业增加值高于全省1个百分点”目标，努力完成全年工业经济运行相关任务。这是记者在昨日召开的全市工业经济运行暨工业领域重点工作推进会上了解到的。

工业经济趋稳回升基本面稳定。今年前7个月，我市规模以上工业增加值同比增长1.3%，高于全省2.4个百分点，60户重点工业企业实现主营收入同比增长39.6%。上半年，全市制造业增加值同比增长2%，全市13个县(市)区工业增加值累计增速已实现正增长。

制造业高质量发展项目加快建设。今年，我市共确定实施441个制造业高质量发展项目，上半年实际新开工项目169个、竣工项目69个，分别占时序目标的96%、116.9%，累计完成投资301.26亿元，占年度目标的53.3%。

“三大改造”深入推进。迄今我市已有逾九成规模以上工业企业实施“三大改造”，先后培育和实施了中信重工、麦斯克、一拖现代农业装备智能驾驶舱、洛钼集团无人矿山等95家省级以上智能制造示范企业(项目)，114个产品被列为河南省首台(套)重大技术装备，16家企业获评省级以上绿色工厂，各项指标均居全省前列。今年是“三大改造”工作的决胜之年，我市将在年底前建成8个省级智能工厂(车间)，培育5家省级以上绿色工厂，加强国家工业资源综合利用基地建设，加快100个技术改造重点项目建设。

专业园区载体不断强化。我市在围绕“565”现代产业体系规划实施“六大产业园”基础上，今年又谋划实施了偃师节能环保装备、宜阳航空航天智创、汝阳绿色建材3个专业产业园区，同时进一步谋划实施吉利-孟津精细化工、嵩县中医药、新安高端医疗设备等专业园区，努力形成涵盖装备制造、电子信息、绿色建材、航空航天、节能环保、高端石化、医疗卫材、生物医药等重点产业的“6+3+X”先进制造业专业园区梯级发展格局。

企业提质增效、倍增发展成效明显。今年前7个月，我市15家市级提质倍增企业产值、主营收入分别达到658.5亿元、1075.3亿元，同比分别增长0.6%、40.4%。

“四企”服务持续优化。今年前7个月，我市推动市、县490名领导干部联系1241家重点企业，各分包领导、相关市直单位累计协调解决企业反映问题1718个；发布岗位需求7.7万个，对接科研成果1089项、产销合同9500万元、银行融资支持30.2亿元；截至7月底，各类税收优惠政策减免缓企业税款14.39亿元、缓缴企业公积金2亿元，减轻企业租金负担4024万元，减免企业社保费12.73亿元，发放稳岗补贴6.21亿元，企业用水电气成本下降3.12亿元，累计为各类企业新增融资689.37亿元；企业开办时间压缩至1天以内。

副市长侯占国参加相关活动。(记者 陈曦 通讯员 刘飞)