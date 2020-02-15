汛期水库如何发挥效用？陆浑水库管理处总工程师为您解读

昨日，洛阳晚报报道了洛阳人与洪水“过招”的历史，其中也提到在中华人民共和国成立后，洛阳人兴修160多座水库筑起防洪屏障。汛期水库究竟是如何发挥防洪效用的？洛阳晚报邀请陆浑水库管理处总工程师韩明海，以陆浑水库为例为大家详细解读。

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昨日，洛阳晚报报道了洛阳人与洪水“过招”的历史，其中也提到在中华人民共和国成立后，洛阳人兴修160多座水库筑起防洪屏障。汛期水库究竟是如何发挥防洪效用的？洛阳晚报邀请陆浑水库管理处总工程师韩明海，以陆浑水库为例为大家详细解读。

曾考虑建在龙门，但坝址最终定在陆浑

韩明海说，中华人民共和国成立初期，为了配合三门峡水库建设，分流黄河下游洪水，保证下游人民生命财产安全，根治黄河水患，开发黄河水利资源，20世纪50年代，国家决定建陆浑水库，但水库位置建在哪儿，在一段时间内争论不休。

1951年，省水利厅等部门与黄委会共同组成16人的伊洛河查勘队，对伊洛河河道和流域水土保持情况进行查勘。他们先由洛河口查勘至洛阳，然后转龙门，溯伊河而上查勘至栾川陶湾。那一年，专家主要查勘了龙门、陆浑、崖口等9处坝址，对其中部分坝址测绘了地形图，做了淹没损失调查。他们在分析、论证各坝址利弊情况后，推荐任岭、石家岭、崖口、龙门等7处为建库坝址，并建议首选嵩县任岭坝址。

1958年7月，黄委会编制的《关于治理开发黄河三大规划的简要报告》提出在伊河嵩县段修建东湾或陆浑水库。不过，没多久，有关方面经进一步研究，认为东湾水库库容小，不能最大限度地控制伊河汛期洪水，决定放弃东湾水库，改为修建陆浑水库。同年，黄委会编制相关规划，提出在伊河修建陆浑水库。至此，陆浑水库的坝址最后确定，未再改动。

既能防洪保安全，还能让下游居民获益

韩明海介绍，如今的陆浑水利枢纽控制着伊河流域面积的58%，总库容13.2亿立方米，是一座以防洪为主，兼顾灌溉、发电、城市供水等综合利用的大(1)型枢纽工程，其下游有郑州、开封、洛阳三座重要工业城市及陇海、焦枝、京广三条铁路干线和连霍、二广、洛栾、郑西客运专线等高速公路、铁路。同时，它还关系到世界文化遗产龙门石窟和277个村111万人、73.1万亩耕地的安全，地理位置非常重要。

韩明海说，今年1月至7月，陆浑水库总入库水量为1.3784亿立方米，其中为灌溉及下游生活、工业用水，也为了迎汛腾空库容，总出库水量1.455亿立方米。从7月23日开始，水库上游降雨强度明显变大，坝前水位涨幅为2.55米。截至8月11日8时，水库坝前水位311.55米，离汛限水位还有约6米，库容3.82亿立方米，目前处于安全平稳的状态。

陆浑水库为流域治理水患，下游居民也因此获益。眼下，陆浑灌区总干渠、东一干渠、东二干渠、西干渠、滩渠等5条干渠全线贯通，全长377公里。以陆浑干渠为端点，49条支渠和管线承载着陆浑水途经649个村庄，为沿线居民提供灌溉、生活及工业用水。

陆浑水库景色(陆浑水库管理处供图)

水库内的特殊水位和设施，总工程师为您解读

韩明海介绍，陆浑水库大坝处主要有输水洞、灌溉洞、泄洪洞及溢洪道等水利设施。水库在正常水位线时，一般通过输水洞向下游输水，此时出库水量较小。当下游出现旱情时，水库通过灌溉洞开闸放水，此时出库水量变大。而泄洪洞，顾名思义，主要起泄洪作用。溢洪道是上游洪水入库量更大时，洪水除了可通过泄洪洞泄洪，还能直接从溢洪道向下游流，防止水坝被毁坏。

到过陆浑水库的市民会好奇，水库大坝上标着不同的水位，都代表什么意思，记者请韩明海为大家一一介绍。

陆浑水库不同水位介绍

298.0米

指在正常情况下，陆浑水库允许消落的最低水位，又称死水位。水库正常运行时，一般不能低于死水位。除非遇到特殊干旱年份或其他特殊情况，如地震等，为保证紧要用水，经慎重研究，才允许临时动用死库容部分存水。

317.0米

这是陆浑水库的汛限水位线，是指水库在汛期内允许蓄水的上限水位，全称为汛期限制水位，又称防洪限制水位。该水位一般尽可能定在正常蓄水位之下，以保障汛期内有足够的库容拦蓄上游洪水。

319.5米

这是陆浑水库的正常水位线，也是一条兴利水位线，还可以叫警戒水位线。在平时，水库正常运行条件下，这是满足下游居民灌溉、生活及工业用水可以蓄到的最高水位。在不超过这个黄线水位的情况下，可采取提前预泄的方式，把水位控制在该水位以下。正常水位和死水位之间的库容，是水库实际可用于径流兴利调节的库容，称为兴利库容，又称调节库容。

321.5米

这是陆浑水库20年一遇洪水位线。2010年7月24日，陆浑水库迎来历史上的最高水位320.91米，相当于20年一遇。

323.0米

这是陆浑水库蓄洪限制水位线。

324.95米

这是陆浑水库百年一遇洪水位线。

327.5米

这是陆浑水库千年一遇洪水位线。

331.8米

这是陆浑水库万年一遇校核洪水位线，也称校核洪水位，它是陆浑水库能达到的最高水位，也称非常洪水位。（记者 王博东 通讯员 李智波 文/图）

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故县水库泄洪请勿在河边逗留

昨日，记者从故县水库获悉，因近期降雨频繁，故县水库入库水量增大、水位上升，为确保安全度汛，17日至18日，故县水库开闸泄洪，下泄流量达每秒380立方米。

故县水库相关负责人介绍，此次泄洪期间，水从故县水库闸口流出后，将沿洛河流经洛宁县、宜阳县、城市区、偃师市等地。受河道上游水库泄洪影响，洛河流域水位上涨、水流湍急，该负责人提醒市民和河道沿线居民注意安全，不要在洛河周边逗留、玩耍，避免溺亡等安全事故发生。(记者 何奕儒)